42ª Mostra di Minerali, Fossili e Conchiglie di Roma

Ritorna il consueto appuntamento con la Mostra di Minerali, Fossili e Conchiglie di Roma. L'evento si svolgerà sabato 3 e domenica 4 dicembre 2022, dalle ore 9.30 alle ore 19.30, presso l’Ergife Palace Hotel di Roma – Piano B, Via Aurelia 619 (Largo L. Mossa).

Giunta alla quarantaduesima edizione, la mostra coinciderà quest'anno con il cinquantesimo anniversario di attività del Gruppo Mineralogico Romano APS (G.M.R.), organizzatore ufficiale della manifestazione dalla sua nascita a oggi.

L'evento raccoglierà tantissimi espositori da tutto il mondo, che esporranno splendidi campioni di minerali, rocce, gemme, fossili e conchiglie, in uno spazio espositivo di 3000 metri quadri. La manifestazione sarà, come di consueto, una mostra mercato, in cui è possibile osservare e fare acquisti. L'ingresso sarà come sempre gratuito.

È prevista un'ampia area didattica con tante attività: un laboratorio sulle proprietà dei minerali e un’area divulgativa sui minerali del Lazio a cura del Gruppo Mineralogico Romano, oltre a un’esposizione di campioni selezionati dalla collezione G.M.R - Averardi.

Vi saranno inoltre laboratori didattici a cura del Dipartimento di Scienze della Terra della Sapienza Università di Roma e del Dipartimento di Scienze dell'Università degli Studi Roma Tre, oltre ad uno spazio espositivo curato dal MUST – Museo Universitario di Scienze della Terra della Sapienza Università di Roma. Tra i vari ospiti saranno anche presenti: la Società Romana di Scienze Naturali, l’Associazione Micromineralogica Italiana, il Gruppo Umbro Mineralogico Paleontologico, il ParcoMuseo Vulcanologico di San Venanzo, l’Associazione per il Parco Geominerario della Sardegna e tanti altri.

Sono inoltre in programma una serie di conferenze che si svolgeranno nell'arco dei due giorni: “Dancalia: terra di fuoco e di sale" a cura di Sirio Cicacci, “L’evoluzione del paesaggio della Sardegna ed i suoi minerali” a cura di Alberto Marini e Antonio Gamboni, “Evoluzione geologica del Bacino del Mediterraneo” a cura di Valerio Masella, “Naica. Le grotte di cristallo” a cura di Tullio Bernabei, “I tre cicli del carbonio” a cura di Michele Lustrino.

Per dettagli e aggiornamenti sul programma della Mostra è possibile consultare la brochure dell’evento o seguire i canali social Facebook e Instagram.