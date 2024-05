Mostra di collage Cliché

Dal 17 maggio al 1 giugno, RISMA Bookshop ospita la mostra Cliché di Francesca Bottaro. Una mostra di collage digitali in tiratura limitata, nati come chimere dall’incontro degli scatti di William van der Weyde (1871-1929), fotoreporter statunitense, con le illustrazioni botaniche della pittrice olandese Arentina Hendrica Arendsen (1836-1915), con incursioni degli “Uccelli d’America” di John James Audubon (1785-1851) e dei motivi decorativi Nouveau di Anton Seder (1850-1916).



Un piccolo formato (13cm x 18cm) che potrebbe prestarsi all’illustrazione di un romanzo, un cliché tipografico, ma anche una riflessione su come sia possibile trovare nuovo significato e nuova espressione intervenendo sugli equilibri delle parti, sulla giustapposizione e sulla fusione di immagini cristallizzate nel tempo.



Da qui il titolo della mostra, che prende spunto dal significato letterale della parola cliché per poi indagare giocosamente quello figurato, attraverso la composizione e l’abbinamento dei titoli alle immagini. Cliché interroga così lo stereotipo, la frase fatta, tutte quelle forme di espressione preconfezionate, logorate dall’uso, dall’accostamento stanco e narcotizzante delle stesse, invariabili, solite parole.



L’artista e il moderatore, Fabio Santomauro, introdurranno la mostra durante il vernissage del 17 maggio alle 18:30, per introdurci al mondo dei collage e degli spunti che ne hanno stilomolato la creazione.