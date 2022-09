Dal 7 al 9 ottobre torna a San Cesareo - dopo due anni di stop - la Mostra dell'Uva e dei prodotti tipici. Una grande festa, giunta alla 52esima edizione, ricca di appuntamenti enogastronomici, culturali e musicali.

Di seguito il programma completo:

7 ottobre

Ore 18:00 - Cerimonia inaugurale in piazza G. Cesare accompagnata dall'Aps Banda e Coro Comunale

Ore 18:30 - Raduno delle società sportive e presentazione alla cittadinanza

Ore 19:00 - Apertura stand gastronomici a cura dei Comitati Cittadini

Ore 21:00 - October Trap in piazzale dell'Autonomia, dj set a cura di Zero Zero Zero Aps

Ore 22:00 - Manuela Villa in concerto

8 ottobre

Ore 16:00 - II edizione "Il pomeriggio dei batteristi" con il maestro Claudio Colazza dell'APS Banda e coro comunale di San Cesareo in piazza G. Cesare

Ore 17:30 - Trumpet Band a cura del maestro Romolo Natale

Ore 19:00 - Chilling Saturday, dj set a cura di Zero Zero Zero Aps in piazzale dell'Autonomia

Ore 19:00 - Apertura stand gastronomici a cura dei Comitati Cittadini

Ore 21:00 - Valentini Urbani Band in piazza G. Cesare

Ore 22:00 Cabaret con Gianluca Fubelli, in arte "Scintilla"

9 ottobre

Ore 16:30 - balli e canti popolari e folkloristici con Scorribande Popolari, sfilata carri e carrettieri del vino in piazza G. Cesare

Ore 16:30 - esibizione scuole di danza di San Cesareo in piazzale dell'Autonomia

Ore 19:00 - Apertura degli stand gastronomici a cura dei Comitati Cittadini

Ore 21:00 - The Kolors in concerto in piazza G. Cesare

Tutte le sere si terrà l'estrazione della riffa gastronomica