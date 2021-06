Mostra dalle tenebre alla luce

Dal 25 giungo al 2 luglio, presso lo spazio espositivo Cosarte nel cuore di Garbatella, si terrà l’esposizione collettiva di arte contemporanea "Dalle tenebre alla luce" con il patrocinio del Municipio Roma VIII .

In occasione del settecentenario dalla morte di Dante Alighieri la Galleria Cosarte intende rendere omaggio al sommo poeta con una mostra collettiva dal titolo ‘Dalle tenebre alla luce’, un messaggio di speranza in questo terribile momento che stiamo vivendo con la pandemia.

Benché la figura di Dante Alighieri rimanga ancora immersa nel mistero, qualcosa si impone, al di là dei mille enigmi irrisolti e delle mille chiavi interpretative: la voglia vulcanica di oltrepassare i confini delle umane bassezze; la voglia di oltrepassare tutti i fiumi e tutti i mari di tutti gli antichi vizi e di tutte le universali meschinità; la voglia di ribellarsi alla tirannia della tenebra dell’ignoranza e della paura e di spalancare (dentro e oltre la propria anima) cieli sconfinati di Luce risplendenti di Verità e di Giustizia.

Vernissage venerdì 25 giugno ore 11.00 – 20.00.

In occasione dell’inaugurazione Via Nicolò da Pistoia sarà vestita di arte con un allestimento di opere su cavalletto su parte del marciapiede della via, dove sarà possibile parlare direttamente con gli artisti.

Artisti partecipanti:

Paola Abbondi, Alessandra Chiappetta, Giovanni Croce, Roberto Fantini, Claudio Gagliardini, Simona Gloriani, Eleonora Manzo, Paola Guia Muccioli, Walter Necci, Francesca Siniscalchi, Gabriella Tirincanti.

