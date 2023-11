"Da semi eroici-ritratti di alberi", la mostra

Perché eroico è conoscere il progetto grandioso racchiuso nel proprio nucleo, e realizzarlo.



La mostra DA SEMI EROICI- RITRATTI DI ALBERI consta di 23 opere di Concetta Flore, anche inedite; dal grande disegno del Ficus magnolioides dell'Orto Botanico di Palermo, a disegni ed acquerelli eseguiti sul posto, in Italia o in viaggio.

Alcune grafiche compaiono nel recentissimo volume "The Painted Park" di ed. Pandion dedicato al Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise.

Come tecnica prevale la china su carta, che sottende a delicate campiture di colore e crea le trame che distinguono il fogliame di un albero da un altro. L'artista espone anche tecniche miste, acquerelli e un acrilico su tavola.

Per l'artista, gli alberi emanano un’energia sottile ma palpabile; anche quelli morti sono testimonianze. Sono tutti germinati da un piccolo seme, che ha eroicamente vissuto per assolvere al suo compito: crescere, in profondità e verso la luce, e portare frutti. Un compito che è anche il nostro.