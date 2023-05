Dal 23 Maggio al 01 Giugno 2023 Medina Art Gallery presenta “Mostra d’arte”, mostra collettiva di PARCUS Gallery nella galleria di Via Angelo Poliziano 32-34 a Roma. L’evento di opening si terrà il giorno 26 Maggio 2023 alle ore 18:00 a Via Angelo Poliziano 32-34 con la presentazione del curatore.



Parcus Gallery, nella sua prima mostra collettiva nella città eterna, porta una selezione di artisti contemporanei provenienti da più paesi, un campionario della molteplicità, diversità e unicità della produzione artistica contemporanea, che include le forme più svariate di espressione artistica. Ogni opera, che fa parte di questo collettivo, porta una parola, un verbo, come espressione di un pensiero.



Gli artisti del Parcus Gallery lavorano nella casa con contratti che durano, alcuni, dall'apertura della casa nel 2017, il che si traduce in un rapporto artista-galleria produttivo e più creativo, che si traduce in mostre di altissima qualità.



La Parcus Gallery, che ha sede in un bellissimo castello dell'Alta Austria, gira le principali città d'Europa e d'America, con un ricco calendario di eventi, per la prima volta si presenta a Roma in collaborazione con la Medina Art Gallery.



Per saperne di più, visita il sito: www.parcusgallery.com



Elenco degli artisti in mostra: Jerci Maccari – Brasile, Shuhei Tominaga – Giappone, Tony Seker – Stati Uniti d'America, Constanza Mulder – Paesi Bassi, Suca – Argentina, Cecilia Martínez – Argentina, Lucrezia Torva – Stati Uniti d'America, Irina Kupyrova – Repubblica Ceca e Ucraina, Progetto Moorland – Francia e Regno Unito, Elen Essen – Germania, Fabio Tamburi – Italia, Jaana Kivi – Finlandia, Stephanie Bing – Germania, Otto Hernandez – El Salvador e Francia, Alessia Zolfo – Italia, Sven-arne Strömgren – Svezia, Tommi Ketonen – Finlandia, Piccardo – Stati Uniti d'America.



Sostegno culturale: Pennelli Tintoretto



Orario apertura: Dal lunedì al venerdì 10:00-13:00 e 15:00-19:00