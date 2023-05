Mostra d'arte contemporanea - segmenti alternativi

“Segmenti alternativi” è il titolo della bi-personale di Arte Contemporanea di Rosa Stingone e Renata Pagano che si terrà dal 06 al 12 maggio 2023 presso la Galleria Cosarte nel cuore di Garbatella con il patrocinio del VIII Municipio.



La mostra verrà inaugurata Sabato 06 maggio alle ore 18.00. Le opere esposte presentano un percorso suggestivo che ci proietta in una dimensione surreale con due artiste Campane che attraverso ‘segmenti alternativi’ ci raccontano, seppur con stili diversi, la loro visione del mondo reale e onirico.



Renata Pagano

Napoletana che vive a Roma ha alle sue spalle un curriculum ricco di esperienze che vanno dagli anni ’60 fino ad oggi. Le Sue opere figurano in musei italiani e stranieri. La sua ultima ricerca ci mostra una nuova sperimentazione dove ogni riferimento al reale è tradotto in immagine visionaria luogo nel quale regna il segno e la luce. Colori accesi e decisi mostrano l’accento della sua vivace personalità.

…la sua materia-luce rivela l’irrealtà che è propria dell’arte quando propone o ‘immagina’ una dimensione di poesia che è, insieme, possibile e impossibile ma certamente concreta quanto può essere concreto il bisogno dell’uomo di costruire e vivere le proprie mitologie del passato e del presente. (Franco Solmi)



Rosa Stingone

Una lunga formazione artistica, dal 1976 ha esposto in numerose gallerie in Italia e all’estero. Nel 1977 ha fondato con altre tre artiste il Movimento Artistico “Macchia” con sede nel Palazzo Serra di Cassano (NA) ispirato alla libertà di espressione dell’arte contemporanea. Le opere della Stingone ci mostrano il suo mondo interiore attraverso uno stile del tutto personale; forme dinamiche e sinuose che dal mondo onirico si tramutano in visioni poetiche.

…Con una prassi garbatamente illustrativa enuclea limpide e terze immagini del suo mondo interiore In una successione di dipinti omologhi che si confrontano in un rapporto interrotto e integrativo senza cristallizzarsi nel monocorde... (Libero Galdo)



Info mostra:

Orari:

Martedì e Giovedì dalle 16.30 alle 19.30

Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 18.30

Ingresso libero



COSARTE Spazio Creativo - Via Nicolò da Pistoia, 18 – Roma (Garbatella)

Contatti:



Gallery

Email: cosarte@libero.it - Pagina Facebook: Cosarte Spazio Creativo