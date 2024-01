Mostra d’arte contemporanea internazionale Dentro e Fuori: Viaggio nell’Introspezione



Galleria Medina Roma, Via Angelo Poliziano 32/34, 00184 Roma Dal 12 Gennaio 2024 al 25 Gennaio 2024



Inaugurazione Venerdì 12 Gennaio 2024, ore 18.00



Organizzato da Divulgarti, con il supporto di ARconTE, la mostra è curata da Loredana Trestin con il supporto di un piccolo gruppo di segnalatrici d'arte selezionate, Francesca Angelini, Ludovica Dagna, Giulia Lanza, Chiara Quintavalla e Beatrice Sorlino.

"Dentro e Fuori: Viaggio nell'Introspezione", una mostra collettiva che celebra il potere dell'arte come veicolo di esplorazione interiore ed esteriore. L'esposizione, presenta il lavoro di 19 artisti internazionali: Regina Ahlgrimm-Siess, Olga Cebanu, Nathan Chikoto, J. Dalcastagné, Barbara D’angelo Mansson, Rame Dardania, Austé Kabasinskiené, Mandeep Kaur, Maciej Kedzielski, Yoko Kitazaki, Loredana Moschella, Andrus Reedla, Anastasia Sabatie, Olga Symonenko, Caroline Watson, Marek Wernikowski, Hsueh Yao Lu, Angelika Zajac, Krista Zane Suke, provenienti da diversi paesi tra cui Italia, Francia, Svizzera, Polonia, Giappone, India, Sud Africa, Messico, e Lituania, per citarne alcuni.

Con un totale di 48 opere, la mostra offre una panoramica ricca e diversificata di dipinti realizzati con tecniche miste. Ogni artista, con la propria visione unica, contribuisce a creare un dialogo artistico sull'importanza dell'introspezione nel contesto contemporaneo.

L'obiettivo della mostra è quello di stimolare una riflessione profonda sul nostro rapporto con il mondo esterno e con il nostro mondo interiore, è un invito a un viaggio di auto- scoperta e riflessione. La Galleria Medina si impegna a offrire uno spazio di contemplazione e crescita personale, dove ogni visitatore può immergersi nelle profondità dell'arte e della propria interiorità.



