Dal 14 al 27 aprile 2023 si terrà la Mostra collettiva ‘Visible Sound’’, con il patrocinio del Municipio Roma VIII, presso la galleria Cosarte nel cuore di Garbatella.



La musica è da sempre una musa ispiratrice per l’arte. Nella storia abbiamo esempi importanti dell’incontro tra queste due sfere espressive, pensiamo solo a Kandinsky, ma anche Braque e Picasso o i Musici di Caravaggio. ‘Visible Sound’ è un progetto culturale che vuole mettere in parallelo l’arte della musica con le arti visive, mettere in relazione arte e suoni, colori ed emozioni, gesti creativi e note musicali.

La mostra è un viaggio tra stili differenti, dove i colori, le forme, le immagini sono come strumenti musicali che creano una sinfonia, risvegliando le nostre facoltà immaginative.

Nello spazio espositivo si cercherà di evidenziare le infinite, interazioni tra elementi musicali e arti visive. Durante la mostra si terrà anche un piccolo evento musicale ad opera del gruppo i BEAGLES, proponendo modelli significativi di entrambe le arti, creando così uno spettacolo di grande attrazione.



I Beagles sono un gruppo romano che si può definire ''storico'', essendosi costituito nel 2003. Formazione classica, due chitarre, basso e batteria, ma i componenti del gruppo (ognuno dei quali vanta un'esperienza in campo musicale di oltre 40 anni) sono tutti polistrumentisti. Il loro repertorio si basa sul ''classic rock'' anglosassone, con particolare riferimento agli anni '60 e '70.



La mostra di arte contemporanea presenta il lavoro di 16 artisti di grande talento, che portano la loro visione della musica attraverso diverse discipline, pittura, pitto-scultura, fotografia e fumetto. Ogni artista interpreta con la sua visione ed il suo stile (figurativo, astratto o informale) le proprie emozioni, traducendo l’invisibile in visibile; visible sound.



Durante l’esposizione la Galleria Cosarte parteciperà inoltre a Rome Art Night il 21 aprile 2023 e lo spazio espositivo sarà eccezionalmente aperto fino alle 22:30.



Artisti: Isabel Aledo, Dalma Cimino, Paola Ermini, Simona Gloriani, Patrizio De Magistris, Claudio Limiti, Stefania Miccadei, Lucia Di Miceli, Walter Necci, Pierpaolo Pasquini, Dominika Pilis, Germana Ponti, Valentina Saracino, Claudio Sbordoni, Stefania Spera, Gabriella Tirincanti.



Vernissage venerdì 14 aprile 2023 dalle ore 18.00.

Venerdì 21 aprile Rome Art Night la Galleria aperta fino alle 22.30

Sabato 22 aprile ore 18.00 evento musicale con i Beagles.