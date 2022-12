Mostra collettiva 'Mini Stories'

Dal 10 Dicembre 2022 al 05 Gennaio 2023 si terrà la sesta edizione della Mostra Collettiva di opere di piccolo formato. dal titolo ‘Mini Stories’, presso lo Spazio Espositivo Cosarte nel cuore di Garbatella.



Il piccolo formato rappresenta uno scrigno di emozioni.

La mostra presenta le opere di diversi artisti che si sono cimentati nel piccolo formato per dimostrare che la bellezza e le dinamiche espressive non hanno parametri o vincoli se non quello di catturare l’attenzione e suscitare emozioni. Ogni artista parteciperà con un massimo di 6 opere, mettendo in evidenza tecniche e caratteristiche espressive differenti, in un confronto aperto tra arte e pubblico.



Il vernissage si terrà Sabato 10 Dicembre 2022, a partire dalle ore 18.00.



Nel periodo della mostra si terrà RAW Art Night. Il 16 Dicembre infatti la Galleria parteciperà alla nuova iniziativa di Rome Art Week per illuminare di cultura le notti romane e sarà aperta fino alle 22.30 con un evento musicale, che inizierà alle ore 20.30 con il gruppo I Beagles.



Artisti partecipanti:

Andrea Cerqua, Roberto Fantini, Nora Ficcadenti, Simona Gloriani, Patrizio De Magistris,

Marilena La Mantia, Stefania Miccadei, Walter Necci, Claudio Sbordoni, Francesca Siniscalchi, Someshwarananda, Rosa Stingone, Roberto Tacconi, Gabriella Tirincanti



Info mostra:

Orari:

Martedì e Giovedì dalle 16.30 alle 19.30

Lunedì, Mercoledì, Venerdì e Sabato

dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 18.30



Gallery







Ingresso libero