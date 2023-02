Mostra collettiva "La Fiera della Vanità"

Dal 10 al 16 febbraio 2023 si terrà la Mostra collettiva ‘La Fiera della VANITA’’, con il patrocinio del Municipio Roma VIII, presso la galleria Cosarte nel cuore di Garbatella.

Gli artisti sono stati chiamati ad interpretare il concetto di Vanità per mettere in risalto le diverse sfaccettature di questo comportamento umano dalle sembianze futili ed egocentriche.

Se nella sua origine il termine ‘vanitas’ si riferisce al ‘vuoto’ (dal latino vanus), vano, vuoto, privo di consistenza e di sostanza, richiamando un genere artistico seicentesco di natura morta che doveva simboleggiare l'idea che l'esistenza è vuota, inutile, precaria, il termine nel tempo ha assunto diverse accezioni. I vari aspetti della vanità mostrano ad esempio la futilità intesa come frivolezza, superficialità, fino ad arrivare al puerile compiacimento di sé, al narcisismo o alla connotazione filosofica che rimanda ad un senso di egoismo e di superbia. L’esposizione intende dare ampio respiro all’interpretazione del tema mettendo in risalto l’idea che la leggerezza non è sempre superficialità e che l’arte ci può aiutare ad uscire fuori dalla ‘pesantezza’ della contemporaneità.

Gustave Flaubert - L'orgoglio è una bestia feroce che vive nelle caverne e nei deserti; la vanità invece è un pappagallo che salta di ramo in ramo e chiacchiera in piena luce.

La mostra si terrà dal 10 al 16 febbraio 2023 e vedrà la partecipazione del gruppo di poeti LA POETANZA.



Vernissage venerdì 10 febbraio 2023 dalle ore 18.00.

Sabato 11 febbraio ore 18.00 EVENTO POETICO - declamazioni di poesie della Poetanza.





Giovanna Crudele, Simona Gloriani, Ideko Inami, Salvatore Marsillo, Stefania Miccadei, Renata Pagano, Dominika Pilis, Germana Ponti, Enzo Romani, Valentina Saracino, Claudio Sbordoni, Stefania Spera, Rosa Stingone, Gabriella Tirincanti.