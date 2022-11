Domenica 20 novembre 2022 la Galleria Studio CiCo in via Gallese 8/10/12, Roma, inaugura la mostra collettiva di Arte Contemporanea “Il Dono”, che si protrarrà fino a venerdì 6 gennaio 2023.

La mostra, curata dall’artista Cinzia Cotellessa e Francesca Lobianco, che si terrà durante il periodo natalizio, vuole celebrare lo scambio libero di doni inteso come dare e ricevere sentimenti positivi quali gratitudine, riconoscenza, affetto, che sono alla base delle singole relazioni e dell’intera società.

Malinowski, celebre antropologo polacco, nel saggio «Gli Argonauti del Pacifico Occidentale» descrive una cerimonia di scambio di doni simbolici tra gli abitanti delle isole Trobriand. Questi percorrevano migliaia di chilometri in canoa per scambiarsi collane e braccialetti di conchiglie rosse e bianche. Due oggetti magici che, secondo la tradizione locale, servivano a creare legami nel tempo tra le diverse tribù.

Ognuno si è trovato fermo a pensare a cosa regalare. A dedicare tempo alla ricerca, cercando di trovare il dono giusto, forma già una prima fase del regalo. Donare ha da sempre un significato che va oltre il gesto: veicola i sentimenti che proviamo per chi lo riceve. Il suo significato è più forte delle parole, pertanto i doni non sono e non devono essere anonimi.

L’ Arte è una risposta peculiare a questa ricerca e perfetta nel suo essere un contrasto all’anonimato. Regalare un’opera, infatti, è un qualcosa di più profondo rispetto a qualsiasi altro oggetto. Ha una durata permanente, e lascia un segno indelebile.



Presentazione a cura del critico d’arte Piero Zanetov, partecipano Alaverdyan, Amati, Angeli, Annaluna, Argiroffo, Bacci, Bisozzi, Bolognesi, Brancia,

Brugnoli, Capuano, Cappello, Castellari, Cirillo Farrusi, Cotellessa, Damiani, Del Bove, Del Monaco, Del Monte, Di Carlo, di Solidea Falesiedi, Frati, Frustaci, Garzillo, Ghidini, Gudenko, Ciampi Karner, Koozma, Impronta, Lera, Nani, Novelli, Ogliari, Pellacani, Piscitelli, Rinaldoni, Romanello, Taglialatela, Uber, Veronese, Virgili, Zelli, Zumbolo.