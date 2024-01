Mostra collettiva d'arte contemporanea "Paesaggi e Natura"

Domenica 14 gennaio 2024, alle ore 12, la Galleria Studio Cico, sita in Roma, via Gallese 8, è lieta di inaugurare la mostra collettiva "Paesaggi e Natura", con la curatela della gallerista e artista Cinzia Cotellessa.



Con l’occhio del critico d'arte Piero Zanetov e dell’artista e direttrice artistica della Galleria, Cinzia Cotellessa, sono stati selezionati i seguenti artisti: Bacci, Capuano, Castellari D’Orazio, Di Mario, Gandini, Garzillo, Gudenko, Iannone, Luciani Fulbright, Mengoni, Stronati, Tufano, Uber, Valdinoci, Veneziani e Versace.



«Con Paesaggi e Natura – ha dichiarato l’artista e curatrice Cotellessa -, si è voluto indicare una linea per creare all'interno dell'esposizione un percorso omogeneo e discorsivo dove l'artista può spaziare sul tema in un caleidoscopio di forme e colori».



Nell’ideare la mostra collettiva, la Galleria Studio Cico si unisce a una lunga tradizione di artisti che hanno plasmato il concetto di paesaggio e natura attraverso il loro genio creativo. In tutte le epoche, infatti, il paesaggio è stato presente nelle opere d’arte; come sfondo dei ritratti o delle opere sacre, o per simboleggiare la complicata e mutevole condizione umana. La natura sarà interpretata in qualsiasi stagione, in qualsiasi forma, reale o fantastica. Una goccia di rugiada che scivola lenta su un vetro o un fuoco che scoppietta in un camino o un animale che contempla il tramonto. Astratta e concreta.

«Ho dipinto la natura per tutta la mia vita, spesso cercando di coglierne l'anima e la vitalità. Ogni paesaggio è un'emozione fissa sulla tela» diceva il pittore Claude Monet. Mentre, per Vincent van Gogh è la natura il modello: «Preferisco dipingere esterni. È lì che si trova l'ispirazione, e la pace della campagna mi aiuta a lavorare meglio».

Il pensiero dei maestri passati guidano lo spettatore attraverso il percorso della mostra “Paesaggi e Natura”, offrendo un contesto prezioso e stimolante per l'esplorazione delle opere degli artisti contemporanei coinvolti nella mostra.



«La realizzazione di questa Collettiva lancia un messaggio profondo – conclude Cotellessa -. La rappresentazione del mondo circostante sarà quella che vedono gli occhi degli artisti. Un mondo che l'uomo distrugge, tra inconsapevolezza e colpa, in nome di sviluppo e progresso».



La mostra collettiva "Paesaggi e Natura" sarà presentata dalla curatrice Cinzia Cotellessa e dal critico d'arte Piero Zanetov.

Seguirà un brunch durante e una degustazione di vini di Casale del Giglio.



L’esposizione avrà una durata di 15 giorni con personale di vendita dalle ore 12 alle 19.30 (escluso festivi), e terminerà il 28 gennaio 2024.