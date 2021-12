Arte e installazioni al Balloon Museum al Pratibus District

Il primo museo al mondo, composto interamente da balloon & inflatable art, è all’ex Deposito Atac di Viale Angelico a Roma, per la prima volta in Italia dal 7 dicembre al 5 marzo 2022.

Balloon Museum è un progetto installativo ideato e promosso con lo scopo di portare un'invasione di colore negli spazi più suggestivi delle città che lo ospitano. Per l'edizione 2021 è stata scelta Roma, in un ex deposito Atac rigenerato per lo scopo.

Il visitatore entrerà in una cittadella della balloon & inflatable art, tra gigantesche opere site specific, installazioni ad alto tasso di interattività, shop e aree ristorazione.

Biglietti:

Lun – Ven : Bambino fino agli 8 anni: € 6 + € 1,00 prev.

Intero € 13,00 + € 1,00 prev.

Ridotto € 12,00 + € 1,00 prev.

Sab – Dom: Bambino fino agli 8 anni: € 8 + € 1,00 prev.

Intero € 15,00 + € 1,00 prev.

Ridotto € 14 + € 1,00 prev.

Biglietti online su TicketOne.