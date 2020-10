L’arte digitale di Elektra Nicotra a Spaziocima: in mostra La Papessa e Festa di corte

L’arte dell’eclettica artista siciliana Elektra Nicotra arriva nella Capitale. Fino al 30 ottobre, Spaziocima, la galleria di cultura creativa nel quartiere Coppedè, ospita Visionaire à porter, due degli originali collage realizzati dall’artista, che nei suoi lavori unisce tecnologia, arte, moda e cultura moderna.

I quadri, infatti, sono realizzati secondo la tecnica del collage digitali, nei quali si fondono arti diverse, proponendo una visione del mondo che ha del surreale e del concreto allo stesso tempo, in grado di mostrare il mondo per ciò che è e, allo stesso tempo, anche nelle sue molteplici versioni alternative possibili.

Presso Spaziocima Elktra esporrà le opere La Papessa e Festa di corte, che l’artista presenta in questo modo:

Festa di Corte

Mi sono ritrovata ad una festa alquanto lisergica, ospitata dalla combriccola dei Cibi Killer. Ho gradito molto la musica, suonata sul piano a quattro mani da Mozart e Ray Charles. Ero, tuttavia, fortemente inquietata dalla presenza del bambino dei popcorn Poppy che ho sempre immaginato come un cattivissimo serial killer. Seguendo la scia di popcorn del suo passaggio ho infatti notato una boccetta di veleno, lo stesso dei cibi preconfezionati. A quanto pare, ne aveva appena aggiunta una dose ai Macarons di Maria Antonietta. La regina, però, con i suoi coloranti laser rosali ha resi appetibili (ma solo alla vista). Correva voce che la Signora Star, mentre preparava i suoi dadi ricchi di sostanza chimiche, avesse avuto un incidente con le varia fialette intossicanti che usa generalmente come ingredienti per i suoi prodotti. Tale pasticcio le aveva fatto diventare i capelli rosa… che, nonostante tutto, le donavano! L’estetica è una trappola. Questo collage è una forma di protesta contro i cibi industriali, i coloranti, le glasse di zucchero, i conservanti e gli additivi chimici.

La papessa

Lei siede lì, sul suo trono, immersa nel verde fogliame. È la papessa, simbolo di gestazione e purezza assoluta. Rivela quella parte intatta di noi stessi che non è stata mai né ferita, né toccata. Tiene fra le mani un libro, simbolo di studio e conoscenza. Si potrebbe pensare, dato che non lo sta leggendo, che il volume aperto non si altri che lei stesa, in attesa che qualcuno venga a decifrarla, a risvegliarla. Accanto a lei un uovo dorato non ancora dischiuso: lo cova con dedizione totale e in grande solitudine. Nella meditazione, nello studio, quando si schiuderanno nuove idee.

La galleria Spaziocima è in Via Ombrone, 9, Roma, telefono 06 8530 2973. L’ingresso è gratuito.

L’artista Elettra Nicotra

Elettra Nicotra è una figlia dell’Arte che cresce in mezzo alla musica e che fin da bambina s’immerge nelle più svariate forme di espressione artistica, passando dalla musica alla moda, alla fotografia, al design e al collage art. Diplomatasi a pieni voti nel 2010 presso l’Accademia Del Lusso Montenapoleone 5 (Milano) in Fashion Styling ed Editoria della Moda, collabora dal 2013 con il web magazine Fashion News Magazine in qualità di coordinatrice redazionale, creatrice di contenuti moda & beauty e grafico. Collabora con l’ufficio stampa Barbara Molinario in veste di grafico, nonché con l’Associazione No Profit Road to green 2020 per la quale cura grafiche e testi. Parallelamente, è attiva nel campo musicale, come cantante, compositrice e chitarrista con esperienza di quindici anni sul palco. Il suo concentrato di esperienze artistiche è riversato in un concept album “Awakening”, del quale è autrice di musica e testi, uscito il 26 gennaio 2017 per Freecom Music SRL, e prodotto da Giovanni “Giuvazza Maggiore (Eugenio Finardi, Levante, Afterhours, Subsonica e altri). “Awakening” è stato accolto con entusiasmo dalla stampa specializzata italiana ed è stato presentato in programmi televisivi come “Web Notte - Repubblica.it” di Ernesto Assante e Gino Castaldo, “Edicola Fiore” di Fiorello ed in oltre trecento radio italiane ed internazionali. Attualmente è impegnata nelle registrazioni del suo secondo album previsto per il 2020.