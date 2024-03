Appuntamenti didattici per bambini sulla mostra "Antonio Donghi. La magia del silenzio"

Scoprire l’arte di Antonio Donghi divertendosi. Nell’ambito della mostra “Antonio Donghi. La magia del silenzio”, in programma fino al 26 maggio, Palazzo Merulana offre un ricco programma di attività didattiche per bambini e ragazzi.

Gli appuntamenti, in calendario dal 10 marzo al 12 maggio, sono dedicati alle famiglie con bambini tra i 5 e gli 11 anni. Si parte il 10 marzo con ‘Fotoritratti d’arte’. Ispirandosi alla omonima mostra fotografica dei Fratelli Bragaglia, dedicata alle dive del cinema muto che tanto appassionava Antonio Donghi, i partecipanti saranno chiamati a riproporre o riproporsi in ritratti fotografici, utilizzando alcuni oggetti simili a quelli rappresentati nelle opere e a rielaborare successivamente le immagini, così da realizzare un proprio manufatto artistico che potranno portare via come ricordo dell’esperienza.

Con il secondo appuntamento ‘Piccoli saltimbanchi, l’ammaestratrice di cani e altre storie’, in programma il 14 aprile, sarà possibile, attraverso un mazzo di carte appositamente predisposto, esplorare le opere della Collezione Cerasi e della mostra alla ricerca di personaggi bizzarri e dalla forte personalità, che forniranno interessanti dettagli a comporre storie improbabili e piene di colpi di scena.

L’ultima attività didattica, in calendario il 12 maggio, ‘Il suono del silenzio’ sarà, invece, dedicata alla scoperta delle sonorità dell’arte di Antonio Donghi. I quadri dell’artista romano ancora oggi colpiscono per una particolare e quasi enigmatica fissità che annulla spazio e tempo, eppure l’artista fu totalmente immerso in una quotidianità popolaresca vivace e chiassosa e la frequentò con convinzione e consapevolezza. Combinando oggetti della vita di tutti i giorni i piccoli partecipanti verranno, quindi, invitati a riprodurre proprio quel sottofondo di sonorità diverse e variegate inventando “strumenti d’arte sonora” non convenzionali e situazioni uditive specifiche in base a quello che ciascuna opera potrà suscitare.

Tutte le attività didattiche si terranno a Palazzo Merulana con inizio alle ore 11. Avranno una durata di 90 minuti.

Il programma completo degli appuntamenti per bambini alla mostra "Antonio Donghi. La magia del silenzio"

FOTORITRATTI D’ARTE

10 Marzo

ore 11.00

Per famiglie con bambini 5-11

Durata 90 minuti

Quel modo nuovo di ritrarre che Donghi seppe creare è stato probabilmente il suo tratto maggiormente distintivo, quello per cui anche al suo tempo ebbe ammiratori e detrattori ed è anche probabilmente il fattore che maggiormente ancora oggi colpisce e incuriosisce. Ispirandosi quindi ai Fotoritratti d’arte, nota mostra fotografica dei Fratelli Bragaglia dedicata alle dive del cinema muto che tanto appassionava l’artista, i partecipanti saranno chiamati a riproporre o riproporsi in ritratti fotografici utilizzando alcuni oggetti simili a quelli rappresentati nelle opere e a rielaborare successivamente le immagini, così da realizzare un proprio manufatto artistico che potranno portare via come ricordo dell’esperienza di visita.

Modalità di partecipazione

Costo: euro 5.00 + biglietto di ingresso

Diritti di prenotazione euro 2,00

PICCOLI SALTIMBANCHI, L’AMMAESTRATRICE DI CANI E ALTRE STORIE

14 Aprile

ore 11.00

Per famiglie con bambini 5-11

Durata 90 minuti

Stendere panni su un filo con la gonna rimboccata per non impacciare i movimenti, tenere in equilibrio in cilindro su un sigaro, suonare un tamburello senza muoversi, ammaestrare cani…chi potrebbe riuscirci? E soprattutto quali storie si potrebbero nascondere dietro questi personaggi? Attraverso un mazzo di carte appositamente predisposto sarà possibile esplorare le opere della Collezione Cerasi e della mostra alla ricerca di personaggi bizzarri e dalla forte personalità, che forniranno interessanti dettagli a comporre, carta dopo carta, storie improbabili e piene di colpi di scena!

Modalità di partecipazione

Costo: euro 5.00 + biglietto di ingresso

Diritti di prenotazione euro 2,00

IL SUONO DEL SILENZIO

12 Maggio ore 11.00

Per famiglie con bambini 5-11

Durata 90 minuti

I quadri di Antonio Donghi ancora oggi colpiscono per una particolare e quasi enigmatica fissità che annulla spazio e tempo, quasi che i soggetti che ci guardano e che sono guardati non trasmettessero in alcun modo un suono, un rumore…eppure l’artista fu totalmente immerso in una quotidianità popolaresca vivace e chiassosa e la frequentò con convizione e consapevolezza: combinando oggetti della vita di tutti i giorni i piccoli partecipanti verranno quindi invitati a riprodurre proprio quel sottofondo di sonorità diverse e variegate inventando “strumenti d’arte sonora” non convenzionali e situazioni uditive specifiche in base a quello che ciascuna opera potrà suscitare.