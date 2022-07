Moscato Wine Festival in tour

A Roma l'evento di degustazione Go Wine dedicato ai tanti volti del Moscato italiano.

Il Moscato Wine Festival è un viaggio virtuale con il calice dal Nord a Sud della Penisola, per approfondire la conoscenza con una varietà antica e ricca di storia, che ha contributo in molti luoghi a diffondere la cultura del vino.

A Roma, saranno circa 40 le etichette presentate in degustazione, dal Piemonte, fino ai passiti di Pantelleria, passando attraverso una selezione di Moscato d’Asti, dei Moscato Giallo del Trentino, di rarità come il Moscato di Castiglione e il Moscato di Trani e di tante altre espressioni della cultura enologica italiana.

Alcune cantine saranno presenti come ospiti speciali dell’evento.



Ecco un primo elenco delle cantine che animeranno il banco d’assaggio



Bera - Neviglie (Cn);

Blundo Gaetano – Siracusa;

Ca’ Lustra - Cinto Euganeo (Pd);

Cantina Maranzana – Maranzana (At);

Cascina Castlet - Costigliole d’Asti (At);

Caudrina - Castiglione Tinella (Cn);

Cave des Onze Communes – Aymavilles (Ao);

Château Feuillet - Saint Pierre (Ao);

Chiarlo Michele – Calamandrana (At);

Col d’Orcia - Montalcino (Si);

Colosi - Messina;

Criolin – Castagnole delle Lanze (At);

De Tarczal - Isera (Tn);

Di Majo Norante - Campomarino (Cb);

Gianni Doglia - Castagnole Lanze (At);

Donnafugata - Marsala (Tp);

La Morandina - Castiglione Tinella (Cn);

Maeli - Baone (Pd);

Malgrà - Mombaruzzo (At);

Fausta Mansio – Siracusa;

Marenco – Strevi (Al);

Minardi - Pantelleria (Tp);

Piazzo Comm. Armando - Alba (Cn);

Poderi Moretti – Monteu Roero (Cn);

Polvanera – Gioia del Colle (Ba);

Stefano Rossotto - Cinzano (To);

Roberto Sarotto – Neviglie (Cn);

Scarbolo Sergio – Cividale del Friuli (Ud);

Tenuta Carretta – Piobesi d’Alba (Cn);

Tenuta Il Falchetto – Santo Stefano Belbo (Cn);

Terrenostre – Cossano Belbo (Cn);

Tondini – Calangianus (Ot);

Torrevilla – Torrazza Coste (Pv);

Vigneti Aliberti – Canelli (At);

Zaccagnini – Bolognano (Pe).



TURNI DI PRENOTAZIONE

ore 17,45-20,00: degustazione aperta al pubblico di operatori professionali ed enoappassionati

ore 20,00-22,15: degustazione aperta agli enoappassionati

COSTO DELLA DEGUSTAZIONE

€ 18,00

€ 12,00 per i Soci Go Wine

€ 15,00 per i soci associazioni di settore

L’ingresso sarà GRATUITO per coloro che decidono di associarsi a Go Wine (benefit non valido per i soci familiari), con iscrizione valevole fino al 30 giugno 2023.