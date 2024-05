Mortisia e Gomez al Castello di Lunghezza

Mortisia e Gomez saranno al Castello di Lunghezza, domenica 26 maggio, per un gran ballo Noir "Una domenica che sembra Mercoledì".



Il Castello di Lunghezza apre il suo magico portale a Mortisia e Gomez che arrivano nel Fantastico Mondo per colorarlo un pò di Noir. I due protagonisti della celebre serie tv, trasmessa nella sua versione originale in America negli anni '60, saranno al centro di una giornata fantastica il 26 maggio...una domenica speciale che sembra Mercoledì.

Saranno proprio loro a dare vita al Gran Ballo con gli AddMas e tante novità con "Diamoci la Mano" o la festa con Zio Fester durante la quale si svolgerà il Wednesday con un Fantastico gelato donati a tutti i bambini grazie a Sammontana. Non mancheranno poi i live show di principesse e supereroi, felici di coinvolgere il pubblico nelle mirabolanti avventure a lieto fine come ogni bella favola che si rispetti. Un appuntamento domenicale formato famiglia per sognare ad occhi aperti in un regno dove anche l'impossibile diventa possibile.