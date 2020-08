Morgan in concerto a Cinecittà World

La storica coppia Morgan-Andy dei Bluvertigo sarà protagonista, sabato 29 agosto, dalle 21 al Teatro 1 di Cinecittà World per un concerto dal sapore Pop Rock, dalle sonorità alternative che hanno contraddistinto il mitico gruppo nato nel 1991.

Il concerto sarà aperto alle 20 dai Deshedus con il nuovo album "Il brigante". Si tratta di uno show live (Rock Progressive anni ‘70) olografico di produzione tutta italiana che nasce da un’idea di Mauro Paoluzzi e che rappresenta una sorta di Cine-Concerto perché concepito come un film interattivo. Una tecnologia di grande effetto accompagnerà gli artisti durante l’esibizione, come in un film dal vivo, entrando e uscendo dai personaggi proiettati sullo schermo. I brani tratteranno temi come ambiente, femminicidio e condizione sociale.

Per tutta la giornata tanta musica sul palco della Cinecittà Street con giovani emergenti direttamente dal programma televisivo Voucher "Il turismo in onda" per promuovere il Turismo Musicale.