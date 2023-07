Morgan in "Stramorgan live" alla Casa del Jazz

Prezzo non disponibile

Il 29 luglio alla Casa del Jazz c'è "Stramorgan live". A grande richiesta StraMorgan diventa un concerto e arriva dal vivo a Roma.

StraMorgan, la trasmissione musicale dove Morgan ha dato il meglio di sé, quello per cui si differenzia da tutti, ossia il racconto della musica. StraMorgan è stato un piccolo miracolo televisivo, a detta di molti un capolavoro al servizio della musica, un momento che ha saputo portare in scena il grande patrimonio artistico italiano e internazionale con quello stile a cui Morgan ci ha abituati, a metà tra la rispettosa filologica interpretazione dei grandi classici della canzone e il totale rinnovamento d’avanguardia, grazie alla connessione di mondi distanti che si incontrano come ad esempio il pop elettro rock con la musica sinfonica.

Sul palco ci saranno i fedeli musicisti storici di Morgan, la band chiamata “le sagome” che sin dai tempi del primo singolo solista di Morgan, “Altrove”, lo hanno accompagnato creando quell’inconfondibile sound future-vintage che è il marchio di fabbrica del musicista-performer-narratore-interprete-musicologo-polistrumentista che da oltre trenta anni porta in scena una musica che è spettacolo in sé, improvvisato e unico, irripetibile.

In questo concerto Morgan e le sagome ripercorreranno i momenti della trasmissione televisiva cpm l’imbarazzo della scelta, da Battiato a Battisti, ai Queen, a Bowie, ma anche molte sorprese, cose che non si sono ancora viste e ascoltate, delle visite guidate alle canzoni, racconti in musica che sanno emozionare e commuovere il pubblico, entusiasmare I musicisti e soddisfare gli intenditori , ma soprattutto tenere insieme generazioni e magicamente creare momenti familiari inaspettati e preziosi.