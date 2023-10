Morena Street Food

Il TTS Street Food Festival torna a Morena, davanti alla centralissima Piazza Castrolibero. Dal 20 al 22 Ottobre, l'appuntamento gastronomico permetterà di gustare il miglior cibo Street Food, preparato da 20 street chef provenienti da tutta Italia.

Morena diventerà la più grande cucina all’aperto della penisola, con prelibatezze da gustare sia a pranzo che a cena fino a tarda notte. Qui troverete delizie dolci e salate che accontenteranno davvero ogni palato: portate di carne e di pesce alla piastra, antipasti sfiziosi, fritti deliziosi, ricette tradizionali e rivisitazioni, piatti vegan, prooposte gluten free e tanto, tanto altro.

Le nostre regioni e i paesi più belli del mondo si ritroveranno tutti insieme nel grande TTS Village, per far fare un giro del globo a pochissimi passi da casa vostra e in compagnia di amici, parenti e tutte le persone che più amate. La location sarà arricchita da scenografie e giochi di luci, che creeranno un’atmosfera unica da godere e condividere sui vostri social. Vi aspettiamo per 3 giorni inimitabili!

TTS Street Food Morena, cosa si mangia

Oltre 20 abili Street Chef si metteranno alla prova tra fiamme e padelle, trasformando ingredienti di prima qualità in autentiche creazioni gourmet. Racconteranno l’Italia attraverso i suoi autentici sapori, creando panini gourmet con scottona sfilacciata cotta a bassa temperatura, delizie di mare come tonno, polpo arrosto e una selezione di fritti croccanti, tra cui alici, moscardini, calamari e baccalà.

Dalla Sicilia, proporranno cannoli, arancine, pane e panelle, sfincione, “pane ca meusa” e stigghiole alla brace. Proseguendo verso la Puglia, ci delizieranno con le autentiche bombette di Cisternino cotte allo spiedo, puccia artigianale farcita con verdure, polpo e burrata, panzerotti e focaccia barese fatta in casa. Risalendo la penisola, faremo tappa nelle Marche per assaporare le famose olive ascolane (anche in versione vegana), mozzarelline fritte al momento e cremini ascolani. Non dimentichiamo i veri arrosticini di pecora dell’Abruzzo e i nostri carciofi alla giudia e la maestosa porchetta in una veste gourmet che vi lascerà senza parole.

Le ricette internazionali del nostro menù sono pronte a stupirvi! Da autentiche steakhouse americane, vi offriamo un’esperienza slow smoked BBQ con deliziose costine di maiale, succulente chicken wings, gustoso pulled pork e molto altro ancora. Provenienti direttamente dal Messico, potrete deliziare il palato con nachos, burritos, tacos e rinfrescarvi con autentici margarita. Viaggiamo in Spagna per farvi assaporare la vera Paella Valenciana, preparata in modo tradizionale in padelle speciali e accompagnata da una sangria artigianale.

Per i veri amanti del dolce ci sarà una selezione di bombe e ciambelle appena sfornate, tiramisù preparato espresso, paste appena estratte dal forno e farcite al momento, maritozzi ricchi di panna, cheesecake fatta in casa e delizie al pistacchio. Inoltre gli immancabili cannoli e cremolati siciliani e tante altre dolci sorprese.

Dalla Bavaria arriverà la birra artigianale Landshuter Brauhaus, una birra Cruda non filtrata che rappresenta una vera eccellenza da assaporare nei bicchieri brandizzati TTS FOOD. Presso la Drink Zone, invece, una vasta selezione di aperitivi di alta qualità, che spaziano dal prosecco alle deliziose proposte a base di frutta e cocktail artigianali.