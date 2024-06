Morcheeba in concerto a Venere in Musica

Torna, con la terza edizione, Venere in Musica, la rassegna musicale all'interno del Parco Archeologico del Colosseo, precisamente nel tempio di Venere e Roma. Il 20 giugno protagonisti, nella suggestiva e storica cornice romana saranno i Morcheeba.

Ripercorreranno il proprio universo musicale e i quasi trent’anni di carriera. La band londinese, che ha plasmato il trip-hop, si esibirà live con i brani dell’ultimo album, il decimo della sua discografia, Blackest Blue, un’elegante raccolta che mette in evidenza tutte le peculiarità: il mix di downbeat, nu-soul, electro-pop e smooth jazz, le atmosfere chill e un approccio alla scrittura sempre positivo e rilassato.

Il programma di Venere in Muscia 2024 miscela sonorità che provengono da ambienti musicali differenti, dallo smooth jazz dei Moorcheba, appunto, al cantautorato d’autore di Diodato. Seguiranno le atmosfere maliane di una delle voci più significative della world music, Rokia Traoré, e il progetto che incrocia la Babelnova Orchestra, l’orchestra delle donne arabe e del Mediterraneo Almar’à e un’icona della musica alternativa italiana, Ginevra Di Marco, storica voce dei CSI e dei PGR; fino ad arrivare alla travolgente energia rock-blues del “gladiatore” per eccellenza, Russell Crowe insieme ai suoi The Gentlemen Barbers.