Moonbird Variations live al Teatro Garbatella

DIFFUSE SOUND_spread love with music

presenta



MOONBIRD VARIATIONS

Opera prima di Mauro Remiddi (musica e libretto)

con Silvia Calderoni e Manfredi Beninati

e la regia di Ra di Martino



Dal vivo con:

Mauro Remiddi Voce / Piano / Modular Synth

Simone Pappalardo Live Electronics / DIY instruments

Simone Alessandrini Flauto / Chitarra Elettrica / FX



Moonbird Variations è una live audio visual performance che unisce cinema, video art e opera.

Le immagini ci faranno immergere nella storia di Moonbird, interpretato dall’attrice e performer Silvia Calderoni, una creatura onirica che appare e anima la villa di un uomo Manfredi Beninati che per scelta si è isolato dal mondo.

La musica a tratti neo-classica, si trasforma in una nube elettronica. I brani diventano astratti tra suoni sintetici e drum machine, gli strumenti DIY di Simone Pappalardo fanno da contrappunto al flauto, trattato con effetti da Simone Alessandrini.

La voce onirica di Remiddi ci accompagna durante la storia, che vede il protagonista perdersi nel proprio sogno.