Moon!, Spettacolo al Planetario di Rocca di Cave e osservazione astronomica

Il 24 febbraio alle ore 18.30 non potete perdere il nuovo spettacolo nella cupola del Planetario di Rocca di Cave (RM) "Moon! - Eventi catastrofici che hanno creato la nostra Luna".

La protagonista indiscussa del nostro cielo non è mai stata così splendente. Un viaggio alla scoperta dei segreti del nostro satellite naturale e della sua formazione. In aggiunta allo spettacolo è prevista l'osservazione astronomica al telescopio.



Inaugurato nell’ Agosto 2018, il Planetario di Rocca di Cave si trova a via di Colle Pozzo, nelle immediate adiacenze del Centro Storico. Offre la propria attività di didattica e divulgazione alle Scuole, alle famiglie ed ai gruppi di amici.

All’interno del planetario è possibile assistere a spettacoli astronomici in modalità “full dome” dedicati ai temi dell’astronomia e della geologia planetaria, attraverso i quali i visitatori e gli studenti di tutte le età potranno scoprire la meraviglia del nostro universo.





Gli affioramenti rocciosi intorno a Rocca di Cave testimoniano, con i loro fossili, la presenza di un’antica barriera corallina attiva durante il periodo Cretacico, fra 140 e 65 milioni di anni fa. Si tratta di rocce uniche nel Lazio perché in nessun altro luogo si sono conservati i resti di così tanti organismi che, all’epoca, vivevano nella scogliera e ne costituivano i “mattoni”.