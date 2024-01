Monterotondo, in migliaia pronti a celebrare Sant'Antonio ma senza il signore della festa

Chi non è del posto difficilmente potrà capire. Parliamo di una devozione che dura da 5 secoli e con dei festeggiamenti che solo la guerra ed il covid sono riusciti a fermare. Monterotondo, città alle porte di Roma, è in fermento da settimane per i festeggiamenti che si svolgeranno domenica 21 gennaio in onore di Sant’Antonio Abate. Una giornata particolare per tutta la città che, purtroppo, non potrà gioire pienamente di un evento che molte persone cominciano ad attendere già il giorno dopo la fine della festa.

Evviva Sant’Antonio

Sono tanti i paesi e le città che celebrano il Santo protettore degli animali. A Monterotondo, però, questa devozione è più unica che rara. Il clou delle celebrazioni è previsto, come detto, per domenica con la Cavalcata, che si svolgerà la mattina, e l’immancabile Torciata, con la quale l’effige del Santo verrà scortata dalla Chiesa del Duomo fino alla casa del nuovo signore della festa.

Il Signore della Festa

La Pia Unione Sant’Antonio di Monterotondo rappresenta la memoria storica della festa. Presso l’associazione è possibile chiedere di diventare il signore della festa, ovvero colui il quale potrà custodire e tenere la statua del Santo per un anno intero, aprendo così la sua casa per 12 mesi ai devoti che vorranno pregarla. La lista d’attesa, però, è lunghissima. Spesso ad avere questo onore sono i nipoti di chi, con grande lungimiranza, aveva fatto richiesta decenni prima. Questo è certamente positivo visto che diventare signore della festa vuol dire accollarsi decine di migliaia di euro di spese per le luminarie, festoni, fuochi d’artificio, cibo e bevande, soprattutto (anzi, quasi esclusivamente) vino. C’è chi, nel corso degli anni, ha aperto finanziamenti o acceso mutui per essere all’altezza della situazione.

Pierluigi Moretti

Quest’anno sarebbe toccato a Pierluigi Moretti, personaggio molto noto in città per il suo impegno soprattutto nell’associazione sportivo. “Cavallaro” e grande devoto di Sant’Antonio, Moretti è morto improvvisamente lo scorso 31 ottobre 2023. Sarebbe dovuto succedere ad Alfredo Federici ma quest’anno, visto che i futuri “festaroli” non erano pronti, la statua rimarrà alla Pia Unione.

La cavalcata

La mattinata di domenica sarà caratterizzata da due appuntamenti. Il primo riguarda la benedizione degli animali che avverrà, in pratica, in tutte le chiese di Monterotondo. Il secondo è la tradizionale Cavalcata. Vestiti con cappello nero da carrettiere, camicia bianca, gilet nero e sciarpa bianca, centinaia di “cavallari” gireranno per le vie della città insieme alla statua del Santo in sella agli equini addobbati, come da tradizione, con fiori di carta. Un modo per ricordare i tempi in cui venivano inghirlandati i buoi per propiziare la fecondità degli animali. Al fianco l’immancabile “cupella” col vino, un sacchetto con le “coppiette di carne” ed un altro con le “ciambelle a zampa”. Non “a cancello”, assolutamente, visto che quella è la ricetta tipica della vicina Mentana. Una manifestazione che attrae migliaia di persone per scattare foto e sentire i canti e cori in onore di Sant’Antonio.

La Torciata

Il clou dei festeggiamenti arriva alle 18:00. Dal Duomo, la chiesa principale di Monterotondo posta sotto Palazzo Orsini, uscirà l’effige del Santo. Come detto, non ci sarà il solito passaggio di consegne tra il vecchio ed il nuovo Signore della Festa. Armati di torce, i devoti rivolteranno i loro cappelli da carrettieri, che passeranno dal nero al rosso, e daranno fuoco ai bastoni. Solitamente, come una sorta di fiume fatto di fiamme, i partecipanti scortano l’effige presso la nuova casa del signore ella festa. Quest’anno, invece, l’effige tornerà direttamente al Duomo, nei locali della Pia Unione, dopo un giro della città. Uno spettacolo che vale la pena vedere almeno una volta nella vita e per ascoltare, urlato da migliaia di persone, “e ‘natra vota tutti quanti ‘nzeme, evviva Sant’Antogno”.