Monte Sole, fiume Turano e Rocca Sinibalda: escursione guidata

Camminando con organizza per domenica 11 luglio un'escursione su un percorso ad anello, che porterà a scoprire monti panorami fiumi e borghi della Sabina.



Appuntamento a Rocca Sinibalda, famosa anche per il suo castello medievale, monumento nazionale dal 1928, conosciuto come il castello delle Metamorfosi. Partendo dal centro del paese, si scende a fondo valle per poi risalire, all'ombra di roverelle e carpini verso monte Sole, fino ad arrivare sulla cima di colle Pelato, da cui si avà una magnifica vista del borgo e di tutta la valle.



Dopo una sosta, si scende lungo una carrareccia e poi per un sentiero per arrivare fino al fiume Turano, che accompagnerà lungo il cammino per alcuni km tra platani pioppi orchidee, facendo alcune soste per ammirare la fauna locale e per rinfrescarsi con le acque del fiume.



L'ultimo tratto del percorso si attraverseranno prati fioriti tra greggi al pascolo, per risalire a Rocca Sinibalda, dove poter fare una visita tra i vicoli del borgo ammirando l'imponente Castello.



L'escursione si concluderà gustando un aperitivo sulla terrazza panoramica ed assolata del bar. Il percorso è adatto anche a ragazzi dai 10 anni in su.

Escursione, tutte le informazioni

Attività organizzata e condotta dalla guida AIGAE

Giampaolo Viola 347.3360719 gpaoloviola@gmail.com

Quota escursione, inclusa assicurazione RC: €15 (€10 sotto i 14 anni)

Dati Tecnici:

Difficoltà : E

Lunghezza : 14 km

Dislivello : +/-600 mt

Durata: 6 ore circa

Equipaggiamento obbligatorio:

scarpe da trekking impermeabili, abbigliamento a strati, cappello, crema solare, spray antipunture, zaino circa 30lt , acqua 1,5lt e pranzo al sacco

Appuntamento:

ore 9:30 Rocca Sinibalda - Bar la Nuvola (piazza del Comune)

nel rispetto degli altri partecipanti, è richiesta la massima puntualità

tutti i partecipanti sono obbligati ad osservare le norme anti-CoViD

