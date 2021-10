Montale e Klein ispirano l’arte multisensoriale di Ferdinando Colloca

A Palazzo Velli Expo (Trastevere, Roma) dal 3 novembre l’evento”EX VOTO del Guru”



opere pittoriche, installazioni artistiche, performance di body art, dj-set, live music, action painting, video art emozionali, letteratura e poesia

con il progetto itinerante di arte &cultura “THE MIRACLE e il SACRO CORPO - MYSTICAL BODY”.



Da mercoledi 3 a domenica 7 novembre a Palazzo Velli Expo in Trastevere (Roma), l’artista poliedrico Ferdinando Collòca alias Ferdy il Guru - uno dei più affermati creativi multimediali internazionali, padre del progetto di arte contemporanea Adrenalina, pittore, DJ, body painter - accompagnerà lo spettatore attraverso un viaggio multisensoriale che lo inebrierà di stupore e meraviglia.

Un evento inedito e singolare ricco di opere pittoriche, installazioni artistiche, performance di body art, dj-set, live music, action painting e applicazioni dal vivo su tela 3 x 3 mt in una sorta di azione guida sciamanica interattiva, video art emozionali, letteratura e poesia. In esposizione una ventina di inediti realizzati durante la “crisi mistica” dovuta al lock-down arricchita da un ciclo di opere realizzate negli anni ’90 dal titolo “Sole di Mezzanotte”

L’evidente omaggio a due grandi uomini di cultura quali il Premio Nobel EUGENIO MONTALE e all’artista YVES KLEIN: nell’opera video con una delle poesie più colte di Montale, ossia Ex Voto e nell’installazione artistica ispirata a Klein con le opere votive dell’artista che richiamano il gesto di Klein compiuto 63 anni fa per l’ex voto a Santa Rita da Cascia e la Grande Bellezza



Inoltre un live tributo a FRANCO BATTIATO con un concerto in acustico (piano e voce) dedicato alle opere musicali dove emerge la vocazione all’esoterismo e al mistico del Maestro.



L’avventura dell’anima alla scoperta della propria ampiezza, gli incontri mistici e folgoranti, l’impeto creativo, sono tutti elementi che caratterizzano la produzione dell’artista Ferdinando Colloca. Il corpus di opere che compongono il ciclo delle nuove e inedite opere “EX Voto”, descrivono un’esistenza votata allo straordinario, alla ricerca spasmodica e frenetica di una sacralità profana, un’appartenenza itinerante che trova le sue profonde radici nei molteplici moti dello spirito e in una dimensione spirituale metafisica, in cui il rapporto con il divino diventa il mezzo per rapportarsi con sè stessi. La molteplicità delle tecniche espressive (le opere di pittura, video, audio, installazioni e performance) utilizzate per realizzare la serie ‘Ex-Voto’ mira a provocare una suggestione atta a portare in vita un’esperienza coinvolgente ed emotiva, sviluppando le sue potenzialità, amplificando le sue capacità e percezioni, così, la facoltà visiva si completa di un nuovo campo esponenziale e cognitivo che apre allo sguardo consapevole la dimensione trasversale della realtà. L’esperienza creativa è essa stessa pratica magica e nella sua gestualità ritmica ritroviamo quella solennità cerimoniale che la riconduce a pratiche religiose, all’iconografia cristiana così come a tutte le forme di arte. (il curatore Silvia Mineo)

…Abbiamo bisogno, oggi più che mai, di meraviglia, di poesia, di irrazionale, di sogni e - soprattutto - di speranza. Gli “Ex voto del Guru” racchiudono tutto questo e molto altro. Sono una risposta glam ma profonda alla sete di infinito dell'uomo, alla sua ricerca di Dio. I cuori sacri di Colloca riconnettono con il bambino interiore e sono portatori di quelle energie costruttive che ci consentiranno di riscoprire il vero senso della vita… (Carla Cace Giornalista e Storico dell’arte).



Orari mostra e programma:

Mercoledi dalle ore 20 alle 23:00 > anteprima mostra visita addetti ai lavori e stampa

Giovedi dalle ore 20 alle 23:00 > Giornata della Poesia e reading con vari testimonial – Premiazioni Adrenalina 6.0 – Performance collettiva- Apericena (drink & food)

Venerdi dalle ore 11 alle 23:00 > Inaugurazione UFFICIALE mostra “EX VOTO DEL GURU” e presentazione – Apericena (drink & food) – Tributo a Franco Battiato con Sarah Jane Olog ( Amici – The Voice)

Sabato dalle ore 11 alle 23:00> Visita mostra – Apericena (drink & food) -Performance live & dj set – body art e reading brani con vari testimonial + testimonial SOLE DI MEZZANOTTE

Domenica dalle ore 11 alle 18:00 > visita mostra e conferenza su il ciclo degli “Ex Voto”



Ingresso: Gratuito consentito con il GREEN PASS e uso mascherina all’interno della mostra (in base alle norme vigenti Anti-Covid)

L’artista sarà presente per tutta la durata della mostra

E’ consigliato l’accredito inviando un messaggio al numero whatsApp: 347 2711857

Palazzo Velli Expo in Piazza San Egidio 10 Trastevere Roma

Biografia dell’artista: https://adrenalinaproject.com/giuria/giurato/3/colloca-ferdinando

