Monologando al Teatro IF

Il Teatro IF è lieto di annunciare "Monologando", un evento imperdibile dedicato alla scoperta di nuovi talenti nel mondo del teatro. Il 18 e 19 maggio vi invitiamo a partecipare alla fase di selezione che porterà gli attori più votati alla finale del 25 maggio sempre in Via Nomentana, 1018. Questa serie di serate offre agli aspiranti attori l'opportunità di esibirsi con i loro monologhi davanti a una giuria di esperti del settore e al pubblico, che decreterà i vincitori delle singole serate.



Monologando si propone come una vera e propria vetrina per i Nuovi Talenti; Le persone selezionate avranno l'opportunità di esibirsi con i loro monologhi, dimostrando il proprio talento e la propria creatività di fronte a una giuria attenta e appassionata che avrà il compito di assegnare, al singolo attore, una valutazione personale da 1 a 10 sulla base del proprio indice di gradimento.



I vincitori delle prime due serate avranno la possibilità di sfidarsi nella serata finale e la possibilità di realizzare uno spettacolo teatrale da mettere in scena presso il Teatro IF nella stagione teatrale 2024/2025 e/o partecipare a uno dei progetti teatrali e cinematografici dell’Associazione I Giardini di Antares, diretta dal regista Alessandro Sena.



Si sfideranno nella serata i seguenti Attori:



Sabato 18 Maggio 2024 ore 21.00

- Emanuele Bracone

- Debora Cangemi

- Francesca Danesi

- Chiara Maccioni

- Valentino Magnanelli

- Cristian Masi

- Francesca Mele

- Francesca Pimpinelli

- Christian Volpe



Domenica 19 Maggio 2024 ore 21.00

- Adele Abballe

- Laura Ajello

- Luca Baccarini

- Laura Cardillo

- Angelo De Angeli

- Bruno Gallo

- Antonello Mancini

- Cheikh Ngom



-Veronica Stradella

- Angelo Ventura

- Sophia Zaccaron



Monologando

Sabato 18 Maggio 2024 ore 21.00

Domenica 19 Maggio 2024 ore 21.00



Teatro IF Via Nomentana, 1018 - Roma



Biglietti: Unico €12 (prenotazione obbligatoria)

Info e prenotazioni: 342 6864372 (anche whatsapp)

Mail: prenotazioni@teatroif.it



https://www.ticket.it/teatro/evento/monologando.aspx