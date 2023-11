Monochrome, la mostra di Susanna D’Aliesio

SPAZIO Mimesis è lieta di ospitare Susanna D’Aliesio per la presentazione di Monochrome, un magazine indipendente di approfondimento sulla fotografia con la volontà di offrire spunti di riflessione sulla cultura visuale.Monochrome



Nato ad Ottobre 2023, esce in un edizione limitatissima, nel numero 0 si parla del conflitto in Ucraina, dell’evoluzione della fotografia nell’era contemporanea, del sistema editoriale, della crisi dell’informazione, di iper connessione, di etica e molto altro con tre ospiti d’eccezione.



Susanna D’Aliesio, fotografa professionista da oltre dieci anni e docente di fotografia. Laureata in Editoria e Giornalismo presso l’Università La Sapienza, laureata in Comunicazione, frequenta un MA in Documentary Photography alla Westminster University di Londra.



Ha lavorato presso il British Journal of Photography, ha collaborato con La Stampa, Agi, Il Resto del Carlino, Il Corriere della Sera, Il Fatto Quotidiano, L’Espresso.



Ha lavorato presso agenzie nazionali e internazionali. Ha esposto a Roma il suo progetto “Diaspora“. Lecturer di “Fotografia e Diversità” e “Storia del Fotogiornalismo” presso l’ Università La Sapienza.