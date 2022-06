"Mockup", la rassegna estiva al Monk

Un cartellone condiviso è il format della rassegna MOCKUP seconda edizione, che si terrà nello spazio polifunzionale del MONK di Roma, dal 22 giugno al 6 ottobre 2022. Numerosi gli eventi multidisciplinari in programma che spazieranno dalla musica alla letteratura, dal cinema al fumetto, dallo stand up ai talk su temi di attualità e diritti umani.



Sono coinvolti decine di partner a cui è affidata la direzione artistica dell’evento con la proposta dei contenuti più rappresentativi del loro percorso: dalle etichette musicali come DNA Concerti, Costello's & Bpm, a Eretico booking e Panico concerti, alle case editrici come Minimum Fax, i circoli Arci tra cui Poppyficio, Fanfulla 5/a e Trenta Formiche, le crew teatrali come Get Up Stand Up, spin off di festival come il Gaeta Jazz Festival e ancora Medici senza frontiere, Open Arms, Strega Off e molti altri.



Mockup - Seconda Edizione apre mercoledì 22 giugno con Up Patriots To Live, l’omaggio del cantautore Pino Marino a Franco Battiato. Poi concerti, talk, spettacoli che continueranno fino al 6 ottobre. Già sabato 25 giugno sul palco del Monk da San Diego arrivano i Crocodiles. Tra i concerti in programma: The Big Band Theory: Yaje plays Quincy Jones (3 luglio). Il 4 luglio in cartellone Ugoless, la preview del Gaeta Jazz Festival. E ancora Marco Fracasia (5 luglio), Cascate (8 luglio), Baobab (9 luglio) Gnut (19 luglio), Roots Magik Sextet (24 luglio), Rodion (28 luglio), Marta Tenaglia e Ceneri (2 settembre), Bob LOG III ( us ) + Johnny dal Basso + Estrels (6 settembre) e tanti altri fino ad arrivare al 6 ottobre con The Soft Moon, la band californiana capitanata da Luis Vasquez.



Mockup promuove Get up Stand up, la rassegna di stand up comedy a cura dell’associazione culturale Due gatti, con quattro appuntamenti: Sandro Canori e Sergio Viglianese (7 luglio), Fabian Grutt e Pietro Sparacino (13 luglio) Andrea Di Castro e Velia Lalli (21 luglio), Monir Ghassem e Mauro Fratini (27 luglio).



Il 6 luglio il giardino del Monk è dedicato a Strega OFF, la serata con i 7 scrittori finalisti che si svolge la vigilia dell’assegnazione del Premio Strega. Il programma prevede il voto del pubblico diventato, grazie a Strega OFF, voto ufficiale del Premio Strega.



Tra i talk in programma: il 29 giugno è la serata con Open Arms e la proiezione del film La legge del mare, si parlerà di cyberbullismo nella serata organizzata da Oxfam (5 luglio), di “città del futuro” nell’incontro di Youth Culture Network (domenica 10 luglio). E a settembre: musica elettronica presente, passata e futura nel talk di Minimum Fax con Valerio Mattioli, “Donne nell’industria creativa” nell’incontro di Equaly. Sarà presentata la collana Not di Nero Editions, e ancora un focus sul fumetto nella serata di Fandango/Coconino con Antonio Pronostico e Fulvio Risuleo. Non mancheranno i fumetti nel corso della rassegna con la mostra mercato promossa da Bad Moon Rising production - BMR Fest (17 luglio) e il Paper Market a settembre. E tanti altri eventi speciali e appuntamenti insieme a Medici senza frontiere, ai laboratori di musica di Errichetta Festival, alla musica del St. Louis College of Music e al primo musical in Comunicazione Aumentativa Alternativa in collaborazione con l’associazione di studio sui disturbi dell’autismo Isidea.



Una speciale sezione collaterale dedicata alla graphic novel si svolgerà alla Biblioteca Centro Culturale Aldo Fabrizi nel quartiere di San Basilio, con la direzione artistica della libreria Risma Bookshop. Saranno ospiti quattro fumettiste e il tema sarà il viaggio in tutte le sue forme. Sonno presenta "Prima di tutto tocca nascere" (5 luglio); Croma il suo "Jepi Jora" (15 luglio). E poi Maria Chiara Gianolla per parlare di "A Black Carol. A ghost story of fascism." (13 settembre) e Zuzu con la sua graphic novel "Giorni felici" (23 settembre).



Da un estremo all’altro del IV Municipio un’invasione di arte e cultura per tutti i gusti e tutti i pubblici, con ingresso gratuito a quasi tutti gli eventi in cartellone per consentire la più ampia partecipazione, nello spirito dell’Estate Romana 2022 di “riaccendere la città”, in uno spazio family friendly, con una serie di attività collaterali rivolte ai bambini.



Mockup è stato ideato nel 2021 insieme all’associazione culturale Made in Roma Est come progetto per supportare i palchi che come il club MONK avevano dovuto interrompere la programmazione a causa della pandemia. Partendo dal concept della prima edizione, volta a rimettere in moto un segmento della filiera dello spettacolo unendo diverse realtà, Mockup si estende questa volta anche a realtà del sociale, della letteratura, del fumetto.





Il progetto, promosso da Roma Capitale - Assessorato alla Cultura, è vincitore dell'Avviso Pubblico "Estate Romana 2022 - Riaccendiamo la Città, Insieme" curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con SIAE