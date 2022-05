Monaci Terapisti e la curiosa Abbazia delle Tre Fontane

Birre trappiste e spiritualità. Un posto che neanche si può immaginare esista nella capitale. Entrare alle Tre Fontane è come entrare in un una dimensione parallela, un varco spazio-temporale tra il mondo caotico e dinamico della città e la solennità dello spirito cristiano. Qui, secondo la tradizione, venne decapitato l’apostolo Paolo e oggi ben tre edifici religiosi, di cui il principale costituisce uno dei rari esempi di arte cistercense trapiantata in Italia nel corso del XII secolo, si affacciano su un idilliaco giardino, inebriando il visitatore di arte, storia e spiritualità. A termine della visita sarà possibile visitare il piccolo spaccio monastico con la vendita diretta dei prodotti trappisti come birre, cioccolata e caramelle all’eucalipto.



Appuntamento: via delle Acque Salvie 1, davanti all'ingresso dell'Abbazia



