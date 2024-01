Moments, la mostra presso Arte Borgo Gallery

Venerdì 12 gennaio 2024 alle ore 18:00 presso Arte Borgo Gallery si inaugura “Moments”, la nuova tripersonale a cura di Anna Isopo con la collaborazione della storica dell’arte Martina Scavone.



MOMENTS è il titolo appositamente scelto per la nuova mostra presentata presso Arte Borgo Gallery dal 12 gennaio al 1 febbraio 2024. A cura di Anna Isopo con la collaborazione della storica dell'arte Martina Scavone, la mostra intende sottolineare i momenti di silenzio e contemplazione da cui derivano i diversi linguaggi che rendono protagonisti Luigi Cannone, Emma Carter e Maria Emilov, i tre artisti in esposizione.



Leccese, classe 1955, Luigi Cannone è un artista colto e raffinato. Ama trattare varie tematiche, che spaziano dalla natura, con un’attenzione particolare ai fiori, alle creature marine figlie di un mondo onirico-fiabesco da cui l’artista è evidentemente coinvolto e attratto. Cannone si serve dunque dei miti classici e dei soggetti floreali per attualizzare messaggi simbolici e trasmettere la fragilità, la bellezza e l’eleganza della natura.



Emma Carter è un'artista visiva di nazionalità irlandese. La sua ricerca, che si colloca nell’ambito dell’espressionismo astratto, si fonda sullo studio della linea come traccia sulla tela. L’artista punta a manipolare questa stessa linea sino a dar vita a segni nuovi ed originali. I pennelli di diverse dimensioni e le varie tecniche con cui applica il colore contribuiscono a creare un'illusione che spinge l’osservatore ad ammirare l’opera da una distanza ravvicinata per coglierne tutti i dettagli.



Gallery











Maria Emilov è autrice di opere dedicate alla riflessione e all’osservazione. Solitamente inizia con un accenno all'ambiente circostante per poi attingere ai ricordi grazie ad un riferimento inaspettato. Infatti, un dettaglio o un volto che si alza dall’orizzonte sono capaci di attirare la sua attenzione: per non lasciarseli sfuggire l’artista scatta una foto oppure realizza un disegno in cui è forte il riferimento alla realtà, seppur colta nella sua ambiguità e incompletezza.