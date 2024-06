Modius Cinema Paradiso, cinema all'aperto sui tetti di Roma

Una rassegna cinematografica sotto le stelleè in arrivo a Modius - Terrazza, il cocktail bar all’ultimo piano di Radisson Collection Hotel, Roma Antica, l’albergo che ha recentemente aperto in via delle Botteghe Oscure, 46.

Una volta alla settimana, a partire da mercoledì 26 giugno e fino al 17 luglio, saranno proiettati diversi film che celebrano Roma e la romanità. Durante la visione, ci sarà la proposta gastronomica firmata dall’Executive Chef Simone Frezzotti, i drink realizzati dal team di bartender dell’albergo e gli immancabili pop corn.

Si inizia mercoledì 26 giugno con “La grande bellezza”, celebre pellicola di Paolo Sorrentino vincitrice del Premio Oscar come miglior film in lingua straniera. Il 3 luglio sarà invece la volta di “To Rome with love”, di Woody Allen, con protagonisti Roberto Benigni, Penelope Cruz e Alec Baldwin. Il mercoledì a seguire - il 10 luglio - gli ospiti avranno la possibilità di ridere di gusto con una delle più famose maschere di Alberto Sordi in occasione della proiezione de “Il marchese del Grillo”. Il 17 luglio, invece, ci si catapulterà indietro nel tempo nell’antica Roma insieme a Russel Crowe, nei panni di Massimo Decimo Meridio, con “Il Gladiatore”.

Il costo per ogni appuntamento di “Modius Cinema Paradiso” è di 35 euro per persona.