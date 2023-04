Modà, 20 anni di carriera all'Auditorium Parco della Musica

I Modà tornano all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone per festeggiare i vent’anni di carriera. Dopo il concerto dello scorso 27 marzo, la band milanese capitanata da Kekko Silvestre, torna ad esibirsi dal vivo il 23 e il 30 aprile.

I Modà si esibiranno dal vivo accompagnati da un’orchestra. Il tour sarà inoltre l’occasione per festeggiare un’altra importante ricorrenza per Francesco “Kekko” Silvestre (voce), Enrico Zapparoli (chitarra), Diego Arrigoni (chitarra), Stefano Forcella (basso) e Claudio Dirani (batteria), ossia i dieci anni dalla pubblicazione di “Gioia”, l’album certificato 5 volte platino che ha segnato un importante punto di svolta nella storia del gruppo milanese e che contiene le hit “Dove è sempre sole”, “Come in un film”, “Dimmelo” e “Se si potesse non morire”.

I Modà in questi 20 anni di carriera hanno conquistato canzone dopo canzone, concerto dopo concerto il pubblico italiano ottenendo 1 disco di diamante, 9 dischi di platino e 2 dischi d’oro a cui si aggiungono 15 singoli certificati platino e 6 certificati oro e un lungo elenco di palazzetti e stadi sold out in tutta Italia.