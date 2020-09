Mobilità sostenibile e riduzione emissioni: i punti saldi del Roadshow del 26 e 27 settembre

Il tema della sostenibilità diventa sempre più importante e sentito: per questo, il BMW Group organizza un evento itinerante sul territorio italiano per promuovere la mobilità elettrificata e valorizzare il percorso intrapreso dal Gruppo a riguardo.

Il Roadshow #ElectrifYou sarà ospitato presso cinque città italiane, tra settembre e ottobre 2020.

Il progetto punta proprio a sensibilizzare la collettività nei confronti di una mobilità più sostenibile, da effettuarsi attraverso la diffusione e il maggior utilizzo di mezzi ibridi ed elettrici.

Il BMW Group ha sempre dimostrato grande attenzione a tale aspetto, debuttando già all’inizio del decennio scorso con il brand BMW i, che offre anche una guida completamente elettrica.

Questo ha reso il Gruppo leader nel settore, forte anche dei continui investimenti effettuati in ambito di ricerca e sviluppo, volti a migliorare le tecnologie necessarie alla riduzione di consumi ed emissioni, lungo tutta la catena del valore.

La ferrea volontà di rispettare gli impegni presi in ambito di emissioni di CO2 per gli anni 2020 e 2021, ha portato il BMW Group a investire 30 miliardi per la mobilità sostenibile entro il 2025. Inoltre, ha confermato l’intenzione di voler presentare, entro il 2023, i 25 modelli elettrificati in gamma.

Già entro la fine del 2021, comunque, il BMW Group offrirà cinque veicoli di produzione in serie completamente elettrici.

Ecco alcuni numeri interessanti: nel 2019 è stata avviata la produzione della MINI Full Electric, mentre, ad oggi, sono state costruite oltre 160.000 unità di BMW i3. Nel 2020 seguirà la messa in campo della BMW iX3 e, nel 2021, della BMW iNEXT e della BMW i4.

La prima tappa del Roadshow #ElectrifYou si terrà a Roma, il 26 e 27 settembre, presso Eataly Roma - Piazzale 12 Ottobre 1492.

Sarà allestito un hub, dove verrà dedicato uno spazio a BMW e MINI.

Una luminosa scenografia e installazioni ad hoc saranno il punto di partenza per illustrare i traguardi raggiunti in ambito di mobilità sostenibile.

Con l’occasione, sarà possibile scoprire i modelli elettrici e ibridi plug-in del BMW Group, nonché avere informazioni tecniche e approfondimenti in merito ai prodotti. Sarà anche possibile effettuare un test drive.

Le auto disponibili saranno davvero molte:

BMW X1 xDrive25e

BMW X2 xDrive25e

BMW X3 30e

BMW X5 45e

BMW Serie 3 Berlina 330e

BMW Serie 5 Berlina 530e

BMW Serie 7 745e

BMW i8 Roadster

BMW i3

Nuova MINI Full Electric

Nuova MINI Countryman Plug-in Hybrid

Per scoprire tutte le informazioni riguardo all’evento itinerante #ElectrifYou, prenotare un test drive e partecipare al concorso che mette in palio una e-bike BMW Active Hybrid, è sufficiente visitare il sito. È davvero un’occasione da non perdere. Ci vediamo a Roma!