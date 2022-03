Mitreo del Circo Massimo. Roma sotterranea tra astronomia e culti orientali

Una visita particolare a apertura speciale per gli appassionati dell' esplorazione urbana e di Roma sotterranea. Scendendo ad ammirare le sale di culto del Mitreo dell'Ara Massima di Ercole ( o del Circo Massimo) non si può non provare una certa emozione.

Rinvenuti casualmente nel 1931, durante degli scavi sotto il magazzino di scenografie e costumi del Teatro dell'opera, gli ambienti colpirono subito per il loro eccezionale stato di conservazione. La scoperta del Mitreo è un magnifico esempio della unicità della storia urbanistica di Roma, capace per più di un millennio di preservare nelle sue viscere gran parte del patrimonio culturale e architettonico del mondo antico.

Nell'edificio ipogeo che si visita, decorato di marmi policromi di riuso, si instaurò nel III sec. il culto del dio Mitra, divinità cosmica e solare di origine persiana che tanto seguito trovò nell'Impero Romano. L'affascinante atmosfera ci parla delle cerimonie misteriche a lui dedicate e permette di decifrarne simboli e i significati, molti dei quali presentano incredibili analogie con il culto cristiano.

Bellissimi i rilievi dell'altare del Mitreo che si trovava nel cuore dell' Urbe accanto ai carceres, la linea di partenza delle corse nel Circo Massimo e fu requentato da persone di varia estrazione sociale : dignitari imperiali, soldati, aurighi e in particolare liberti, a cui si riferiscono molte iscrizioni ritrovate.

Tutte le informazioni sulla visita guidata

Guida:Maria

APPUNTAMENTO :Sabato 5 marzo alle ore 9 in piazza Bocca della Verità 16

Visita ad apertura speciale a numero contingentato

PRENOTAZIONI e info:

Whatsapp o SMS al numero 3404932306

Email :10guidesofrome@gmail.com

BIGLIETTI ingresso al sito: gratuito con MIC card.

4 euro intero

È richiesto il supergreen pass.

COSTO VISITA:

11,50 Adulti

6,50 ragazzi da 6 a 18