Prendete otto donne...anzi nove, chiudetele dentro una villa dalla quale non possono uscire (fuori infuria una tempesta), condite tutto con un misterioso omicidio e un finale a sorpresa ed ecco: lo spettacolo è assicurato.

Mistero in tacchi a spillo è una commedia noir in cui il gruppo di attrici esperte e versatili de I Kamikaze dirette dal loro regista Paolo Tommasi vi porterà alla scoperta di un giallo comico degno del miglior teatro dell’assurdo e alla soluzione (forse) del suo enigma: l’assassino è davvero una di loro?

Lo spettacolo sarà in scena dal 31 marzo al 2 aprile al Teatro degli Eroi di Roma. L'incasso della prima serata sarà devoluto a due giovani associazioni no profit della capitale: G.I.N.A. Grandi Idee Nascono Amando e Margheone Fa cose Onlus.

Per info e prenotazioni 335.7194572