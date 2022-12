Orario non disponibile

Quando Dal 04/12/2022 al 16/12/2022 Orario non disponibile

Al via la terza edizione di MIRABILIA of MUSIC - la Musica apre i Musei. La rassegna di concerti all’interno dei Musei Statali della città di Roma è un percorso emozionale tra arte e musica per proporre e creare nuove e prestigiose identità nei luoghi museali della capitale e restituirli a un nuovo sguardo attraverso sonorità barocche, jazz e moderne sperimentazioni.

La rassegna è voluta dalla Direttrice dei Musei Statali della città di Roma e il Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo e Passetto di Borgo, Mariastella Margozzi, insieme a Maria Giuseppina Di Monte, Adriana Capriotti, Sonia Martone, Gabriella Musto, Matilde Amaturo, rispettivamente Direttori di: Museo Hendrik C. Andersen, Galleria Spada, Museo Nazionale degli Strumenti Musicali, Pantheon, Museo Boncompagni Ludovisi. La rassegna si svolgerà in sei degli otto musei afferenti alla Direzione dei Musei Statali della città di Roma.

Mirabilia of Music è curata e organizzata da Anna Selvi della Direzione Musei Statali della città di Roma.

La rassegna si aprirà il 4 dicembre (ore 12.00) presso il Museo Hendrik Christian Andersen, con RICCARDO ASCANI che presenterà il suo progetto "LOCURA DE GUITARRAS“, duo con Roberto Ippoliti. ENSEMBLE LA PELLEGRINA con “MONTEVERDI E IL ‘600 ITALIANO”, sarà protagonista il 6 dicembre (ore 16.30) presso la Galleria Spada. Il 7 dicembre (ore 18.00) presso il Museo Nazionale degli Strumenti Musicali, sarà la volta di URNA CHAHAR – TUGCHI – voce, yangquin. Il 13 dicembre (ore 12.00) appuntamento a Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo con MERCAN DEDE in “SECRET TRIBE”: un viaggio mistico arricchito dalla presenza di un ballerino di derviscio, Seyit Sercan Çelik. AMBROGIO SPARAGNA e PEPPE SERVILLO saranno invece i protagonisti del concerto “FERMARONO I CIELI” - Le canzoncine spirituali di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, che si terrà il 14 dicembre (ore 17.00) presso il Pantheon. Chiusura il 16 dicembre (ore 16.30) presso il Museo Boncompagni Ludovisi con i FRATELLI TRABACE che presentano dal vivo “SBARCO”: uno spettacolo di musiche ori¬ginali che riesce a coniugare la loro ma¬trice classica con l’improvvisazione con¬temporanea.