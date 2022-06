Minnie Minoprio & Ettore Zeppegno al Village Celimontana

Al Village Celimontana torna l’appuntamento con i Brunch, sia il sabato che la domenica. Un percorso musicale di storia e musica che ci accompagnerà dal Dixieland allo Swing, dalla Bossanova al Jazz, passando anche per altri generi. Musica, storie, aneddoti nella meravigliosa cornice di Villa Celimontana ci condurranno ancora una volta nella storia del Festival, all'ora di pranzo. Si comincerà con il concerto alle 12.30, una pausa Brunch alle 13.15, e poi la seconda parte.

Al centro grandi artisti, personaggi e le epoche della storia del jazz, un appuntamento a metà tra concerto e narrazione per rivivere la storia e per ascoltare la musica. Ad alternarsi sul palcoscenico ci saranno grandi oratori e musicisti accompagnati dalle proprie band che ci appassioneranno con racconti e musica come solo loro sanno fare.

I protagonisti di questo appuntamento saranno Minnie Minoprio & Ettore Zeppegno in "Amarchord", musica da ricordare: repertorio dei primi ‘900, le allegre canzoni che facevano ballare i nostri nonni agli albori del jazz.

ORE 12:30 - INIZIO SPETTACOLO

Line-up

Minnie Minoprio - voce

Ettore Zeppegno - pianoforte