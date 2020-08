In minicar sull'Appia Antica, tour gratuito per over 65 e disabili

Nell’ambito del programma di visite guidate ed eventi gratuiti per l’Estate 2020 della Regione Lazio, in collaborazione con il Parco Regionale dell’Appia Antica, EcoBike organizza "Un tour in minicar".

Un tour alternativo di 2 ore a bordo della minicar alla scoperta della Regina Viarum, riservato ad anziani (over 65) e disabili.

A bordo della minicar elettrica una guida vi accompagnerà lungo l'antico tracciato della Regina Viarum, illustrando i principali monumenti, passando per il Circo e la Villa di Massenzio ed infine la Tomba di Cecilia Metella (simbolo del Parco).

Percorso: totale circa 2,5 km

Difficoltà: facile

Durata: circa 2h

Ingressi (gratuiti): Basilica di San Sebastiano e Tomba di Cecilia Metella

INFORMAZIONI:

Posti disponibili a bordo minicar: 4 - si precisa che acquistando 1 biglietto si prenotano 2 posti. Quote di partecipazione: gratuito

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA SU: https://parcoappiaantica.eventbrite.it

Appuntamento: ore 17,45 presso Punto Info Appia Antica, Via Appia Antica, 58/60

Partenza: ore 18,00 presso Punto Info Appia Antica, Via Appia Antica, 58/60

Arrivo: ore 20,00 presso Punto Info Appia Antica, Via Appia Antica, 58/60

Per maggiori informazioni: puntoappia@parcoappiaantica.it

N.B. E' richiesto sempre un accompagnatore (partecipazione gratuita) per ogni disabile. A bordo non è possibile caricare sedie a rotelle, che potranno essere lasciate presso il punto di partenza.

Eventuale disdetta può essere comunicata per tempo a puntoappia@parcoappiaantica.it