Mini Art - Mostra Collettiva d'arte contemporanea

Dal 10 al 16 giugno 2023 presso Moby Dick, la struttura architettonica degli ex-bagni Pubblici di Garbatella, si terrà la terza edizione della Mostra ‘Mini Art’ con il Patrocinio del VIII Municipio.



La struttura architettonica, vicinissima al Teatro Palladium, è un edificio storico tipico di Garbatella, progettato negli anni 20 dall’architetto Innocenzo Sabbatini e successivamente restaurato, con un grosso investimento dalla Regione Lazio in collaborazione con DiSCo Lazio e l’università Roma Tre. All’interno della grande sala di Moby Dick saranno installati 6 cavalletti con 2 opere per ciascun artista. Un tocco di colore che si fonde perfettamente nella prestigiosa location, importante luogo di attività culturali e punto di riferimento per gli studenti del quartiere.



La terza edizione offre un dialogo tra stili e tecniche differenti con cui i sei artisti esprimono la loro visione e la loro sensibilità artistica.



VANIA BENINI

ROBERTO FANTINI

SIMONA GLORIANI

WALTER NECCI

STEFANIA MICCADEI

CLAUDIO SBORDONI



Opening sabato 10 giungo 2023 dalle ore 18.00.