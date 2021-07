"Mine vaganti", il film di Ozpetek a Trastevere

La domenica è con Ferzan Ozpetek in piazza San Cosimato. A Trastevere il 18 luglio sarà proiettato uno dei film più amati del regista. Si tratta di “Mine Vaganti (2010, 110 min).

La pellicola racconta le vicende narrate di una famiglia rappresentata in molteplici situazioni e analizzata sotto il punto di vista di tante tematiche, spesso anche considerate tabù, come quella del coming out di uno dei figli. Ozpetek cerca di smontare i più disparati luoghi comuni nel rappresentare un contemporaneo nucleo familiare del sud Italia, apparentemente molto coeso ma nel profondo abbastanza diviso.

Come partecipare agli eventi del Cinema in piazza nell'estate 2021

Ogni giorno a partire dalle 9 si possono prenotare gli eventi della sera stessa. Il programma completo è disponibile su www.ilcinemainpiazza.it. A partire dal 16 giugno, tutti gli eventi inizieranno alle 21.15, come nelle scorse edizioni. Sul ticket è indicato l'orario di entrata in piazza e la piazzola dentro cui prendere posto. L'ingresso è gratuito e la prenotazione è obbligatoria. Si consiglia di portare da casa un cuscino, un telo o una seduta.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...