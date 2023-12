Al Teatro Ambra Jovinelli torna Mine vaganti di Ferzan Ozpetek con Francesco Pannofino

Torna all'Ambra Jovinelli uno dei più straordinari successi degli ultimi anni: Mine vaganti, prima regia teatrale del grandissimo Ferzan Ozpetek. L'adattamento scenico del suo film, in questi anni di tournée, ha raccolto sold out in tutti i teatri italiani e, a grandissima richiesta, torna a Roma per la terza volta.

La storia, arcinota, ruota intorno alla famiglia Cantone e alla difficoltà di dichiarare le proprie scelte sessuali soprattutto in un paese, il nostro, che fatica ad adeguarsi ad un cambiamento sociale ormai irreversibile. La platea, quindi, diventa la piazza di questo paese e il pubblico parte integrante dello spettacolo. Gli attori interagiscono con gli spettatori, gli parlano, scendono dal palcoscenico per recitarci in mezzo. E il pubblico diventa il cuore pulsante che scandisce i battiti di questa piece.

La compagnia è guidata da Francesco Pannofino, Simona Marchini, Loredana Cannata, Erik Tonelli e Carmine Recano, reduce dallo straordinario successo di Mare fuori. Con loro in scena anche Roberta Astuti, Sarah Falanga, Mimma Lovoi, Francesco Maggi, Jacopo Sorbini. Lo spettacolo debutterà all'Ambra Jovinelli di Roma il 26 dicembre e le repliche proseguiranno fino al 7 gennaio.

Per l'ultima serata dell'anno, la replica del 31 dicembre andrà in scena alle ore 21:30. A mezzanotte il pubblico brinderà con la compagnia per festeggiare l'arrivo del nuovo anno. Maggiori informazioni sul sito.