Mi’Ndujo apre a Ponte Milvio

Lo scorso 11 ottobre, a Ponte Milvio, è stato il giorno di Mi'Ndujo.

Mancherà qualche dettaglio e tante altre saranno le sorprese in preparazione per rendere questo posto unico, ma Mi'Ndujo non riusciva più a stare chiuso e, all'improvviso, ha aperto le cucine.

Un locale unico nel suo genere, con diverse sale dove vivere sempre esperienze ed emozioni diverse, un'area esterna unica e curata, come il quartiere merita, per questo ancora ci vorrà qualche giorno di pazienza. Ma Mi'Ndujo assicura: "Ce la faremo!".

Intanto Mi'Ndujo ha voluto fare una sorpresa alzando il sipario all'improvviso, anche perché avviare il tutto non è semplice, ma anche questa volta a sorprendere sono stati i clienti. Neanche il tempo di aprire la prima luce e già in tanti erano dentro a scegliere il loro Paninazzo Sanizzo.

Non resta che godere di tutto questo. Mi'Ndujo ringrazia tutte le persone che stanno dando fiducia e soprattutto tutti i clienti che negli anni hanno permesso di realizzare questo sogno calabrese!