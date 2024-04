Millennium Expo Capannelle: mostra-scambio di auto, moto e ricambi d’epoca

MillenniuM Expo è la più grande mostrascambio di auto, moto e ricambi d’epoca del Centro Sud Italia, in svolgimento all’ippodromo Capannelle da ormai 24 anni.

Con il patrocinio del Municipio Roma VII, il 13 e 14 aprile 2024 tornano ad accendersi i motori della nota mostra-scambio nel più antico ippodromo d’Italia, con centinaia di spazi dedicati ad auto e moto in esposizione, ricambi e accessori per le 2 e 4 ruote, modellismo e memorabilia in vendita.

Si rinnova l’intesa con la Federazione Motociclistica Italiana, che oltre a realizzare un MOTO INCONTRO per gli iscritti dei sodalizi previo sconto in biglietteria per i tesserati FMI e VESPA CLUB D’ITALIA, collaborerà ad un evento collaterale: una sfilata nel tondino di Capannelle riservato a moto anni 50-60 e sidecar, con la partecipazione delle ragazze di Miss Pin Up WW2.

Previsti poi sia raduni monomarca che rassegne storiche legate agli anniversari di modelli e marchi: il club Fiat 850 esporrà in onore dei 60 anni del celebre modello popolare alcune 850 declinate nelle varie versioni; il club Cuore Sportivo Lazio esporrà una serie completa di Alfa Romeo 2600 compreso la versione speciale della OSI, Officine Stampaggi Industriali.

Presenti anche 2 associazioni delle Forze dell’Ordine che esporranno i propri pezzi d’epoca di pregio nel parterre di fronte la tribuna centrale: il club lampeggiante blu e auronautica.