Micol Arpa Rock all'Auditorium Parco della Musica

Micol Arpa Rock, dopo gli open act della PFM, Edoardo Bennato e Manu Chao, si presenta in tour, "Let's Go!!! Star", con la sua Band, facendo rivivere i brani delle grandi Star del rock. Il 29 aprile 2022, sarà a Roma, Auditorium Parco della Musica, concerto organizzato da Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci.

Lo spettacolo

Uno show emozionante e coinvolgente che vi porterà sul “Pianeta” Micol fatto anche di sonorità Pop, Elettro - Dance delle sue composizioni dal ritmo travolgente. Micol Arpa Rock,produzione e management Ventidieci, è l’artista che ha rivoluzionato il mondo dell’arpa, perché per la prima volta questo antico e magico strumento viene apprezzato nel mondo rock, pop e nei più importanti Festival. Dopo un percorso classico, diplomata in arpa a soli diciotto anni e scelta dal Maestro Riccardo Muti per l’ Orchestra Cherubini, Micol decide di inseguire i propri sogni, il suo spirito ribelle e la sua creatività la portano ad abbandonare i Teatri per esibirsi nel più grande palcoscenico del mondo: la strada, portando la sua musica a diretto contatto con le persone.

Un percorso artistico ma anche di vita che stupisce e appassiona per determinazione e coraggio, il suo modo di suonare si trasforma, suona in piedi creando un tutt’uno con l’arpa e i suoi arrangiamenti, dai Led Zeppelin, ai Pink Floyd, Genesis , Springsteen, Bowie, Nirvana e molti altri, sono così coinvolgenti che Micol è riuscita ad arrivare al grande pubblico e tornare a calcare i palcoscenici questa volta da solista, unica arpista rock sulla scena Internazionale. Ha aperto il Festival Mondiale dell’ arpa a Rio de Janeiro, due volte il concerto del primo maggio in diretta Rai da Piazza San Giovanni a Roma. Ha aperto i concerti di artisti come Pfm, Goran Bregovic,Edoardo Bennato, Angelo Branduardi, Arisa, Simone Cristicchi, Chiara Civello e al Palazzetto dello sport di Roma, Enrique Iglesias. Numerose le trasmissioni che l’ hanno invitata come ospite: da Miss Italia su Raiuno a Geo su Raitre, “Brava” condotta da Roberta Capua, “Music” su Canale 5 in prima serata condotta da Paolo Bonolis, “Italia Si” condotta da Marco Liorni su Raiuno, “Tagadà” e “Propaganda Live” su La7. Dopo aver pubblicato il primo album “Arpa Rock” è ora in uscita il secondo: “Play” con la produzione musicale di Max Marcolini (produttore di Zucchero e di Alexia) e dell’Ingegnere del suono Fabrizio Simoncioni (componente dei Litba con alle spalle un centinaio di dischi d’oro cinquantasette di platino e un grammy).

Un disco,“Play”, che per la prima volta vede l’Artista anche in veste di compositrice, l’album infatti, contiene sei brani inediti di Micol e sei rivisitazioni di hit dance, pop e rock.Da questo disco “Freestyle”, il primo singolo inedito scritto da Micol Arpa Rock e arrangiato dal Produttore Musicale Max Marcolini (Producer di Zucchero). Rappresenta la liberazione dal lockdown che ci ha tenuti a casa e distanti per un lungo periodo, causa l’emergenza sanitaria dovuta al coronavirus. Il brano è un’ invito a ballare, a far scorrere le energie e nalmente a condividere la gioia dello stare insieme con la musica.

La melodia è festosa e allo stesso tempo evocativa, sostenuta dal groove dell’ elettronica, dal basso e dalla batteria.La voce di Micol si libera come un richiamo invitando tutti a ballare e a sognare.“Freestyle” ovvero “stile libero” , quello a cui Micol ha sempre aspirato suonando la sua arpa in modo rivoluzionario e anticonvenzionale: dal Rock al Pop, e ora arrivando alla Dance.