Michele Bravi, il concerto nel cuore dell'estate

Michele Bravi è in tournée estiva con “Zodiaco Tour” che prende il nome dall’ultimo singolo del cantautore, “Zodiaco”, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio. Il cantautore sarà in concerto al Castello di Santa Severa il prossimo 19 agosto.

“La connessione tra quello che succede in cielo e quello che succede in terra è un mistero antico. L’uomo per convenzione e forse necessità ha diviso il cielo in 12 parti, ognuna di queste parti tesa a raccontare una costellazione, principalmente una costellazione di animali (toro, ariete, pesci…). Da qui ZODIACO, il percorso degli animali intorno al cielo", afferma il cantante.

E “Zodiaco”, scritto da Federica Abbate, Davide Petrella e Francesco Catitti che ne ha curato anche la produzione, è un tempo consapevolmente leggero che, già dalle prime note, permette all’ascoltatore di immergersi nel mood spensierato caratteristico del periodo estivo.