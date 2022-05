Michelangelo e il Marchese del Grillo: l’affascinante Rione Monti

Una piacevole passeggiata in uno dei Rioni più pittoreschi della città, la Suburra dell’antica Roma. Dalla visita della chiesa di San Pietro in Vincoli per ammirare il celebre Mosé di Michelangelo, uno dei più grandi capolavori dell’arte, si andrà alla scoperta dei luoghi più caratteristici di Monti, come il palazzo del Marchese del Grillo, le imponenti torri medievali, i palazzi rinascimentali, le numerose chiese, i vicoli, le viuzze, le deliziose piazzette e gli scorci suggestivi.

La visita è organizzata dall'associazione 10 Guides of Rome. La guida Alessia (3475594450 - 10guidesofrome@gmail.com) dà appuntamento ai partecipanti alle 16:50 in Piazza di San Pietro in Vincoli, di fronte alla chiesa. La guida è riconoscibile dal cartello “10 Guides of Rome”.

Tutte le informazioni sulla visita guidata

Durata della visita: circa 2 ore.

Costo visita:

€ 11, 00 (include il noleggio degli auricolari)

€ 6,00 ridotto 6-18 anni (include il noleggio degli auricolari)

Pacchetto famiglia: 1 gratuito per il secondo figlio, che pagherà soltanto il noleggio degli auricolari di € 1,00

Per prenotare si richiede l’invio di una mail entro il 7 maggio a 10guidesofrome@gmail.com oppure un sms o whatsapp al numero 3475594450, specificando:

titolo della visita e data

numero dei partecipanti

nome, cognome e recapito telefonico

(Questi dati non saranno mai utilizzati o ceduti a terzi, nel rispetto della privacy)

Disabili con accompagnatori hanno entrambi diritto alla riduzione del 50% sul costo: € 6

Il pagamento della visita guidata verrà effettuato direttamente sul posto, alla guida.