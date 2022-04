Michela Giraud ospite di "Tintoria, i panni sporchi si lavano sul palco"

Mercoledì 13 aprile alle 19.30, il palco del QUID Channel dà il benvenuto a Michela Giraud, ospite speciale di una nuova puntata di Tintoria, format ideato dall’autore e comico Daniele Tinti, alla conduzione insieme al comedian Stefano Rapone.

Tintoria è un Live Podcast Show il cui sottotitolo è molto esplicito: “i panni sporchi si lavano sul palco”, una dichiarazione d’intenti che ogni mercoledì va in scena dando il benvenuto a ospiti beniamini della rete e del mondo dello spettacolo on e off line.

Nell’happening di metà aprile Tinti e Rapone accolgono Michela Giraud: dal 6 aprile su Netflix con lo speciale “Michela Giraud: la verità, lo giuro!”, è la prima donna italiana con uno show tutto suo visibile in 190 paesi nel mondo, oltre ad essere una delle protagoniste indiscusse della stagione televisiva in corso e seguitissima in rete, dove a vincere è da sempre l’ironia e l’intelligenza, combinazione vincente. Dal 28 aprile a Venaria Reale (Torino) ripartirà con l’attesa tournèe live che la porterà, a grande richiesta, in giro per l’Italia (ecco le prime date): venerdì 13 maggio - Taranto - Teatro Orfeo; martedì 17 maggio - Roma - Teatro Brancaccio; lunedì 23 maggio - Milano - Teatro Nazionale; lunedì 30 maggio - Varese - Teatro di Varese.

Dalle 19.30 alle 21.00 sul palco di Via Assisi 117 prenderà forma il nuovo appuntamento condotto da Tinti e Rapone, un aperitivo comico ovvero, un podcast che si fa show e che, di settimana in settimana, ha collezionato oltre 100 repliche e migliaia di visualizzazioni su youtube. Prendere parte alla serata è semplice, basta prenotare un tavolo con consumazione obbligatoria (spesa minima: 10,00 Euro, comprensivi di drink e food).

L’idea di Tintoria nasce dall’ispirazione per i podcast americani e diventa subito un punto di riferimento per chi vuole conoscere la nuova scena comica italiana. In scena gli ospiti accolti dai padroni di casa parlano del loro lavoro e di loro stessi, della loro visione delle cose e di quello che più li fa ridere. Il podcast si è distaccato dal mondo della comicità, diventando una sorta di piattaforma autonoma dedicata a chiunque abbia qualcosa di interessante da dire o una storia da raccontare.