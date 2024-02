Michela Andreozzi, Ludovica Di Donato e Giulia Ananìa per "Boni come er pane" dar Ciriola

Domenica 25 Febbraio 2024 alle ore 20:00 dar Ciriola (Via Pausania, 2/A – Pigneto) torna l'appuntamento mensile con “Boni come er pane”, la rassegna storica che celebra la bellezza della condivisione a Roma, ideata e diretta dalla cantautrice e poetessa Giulia Ananìa in collaborazione con Le Civico e dar Ciriola.



Ospiti dell'evento: Michela Andreozzi, la nuova voce della commedia all' italiana che, con Ludovica Di Donato, attrice, autrice e stand up comedian, ci parlerà del suo ultimo film “Pensati sexy”. La Andreozzi canterà anche l' amore sexy e le donne di Roma città Aperta. Partendo dal motto: “Pensati Sexy” si assisterà a uno spettacolo/concerto dirompente in cui non mancheranno le interviste cantate di Giulia Ananìa a Michela Andreozzi e a Ludovica di Donato.

Sono attesi anche ospiti a sorpresa dal cast!



Giulia Ananìa canterà Gabriella Ferri, Anna Magnani, e pezzi del varietà si mischieranno ai pezzi comici di Ludovica di Donato e a quelli agrodolci di Michela Andreozzi.



Nel corso della serata sarà allestita la mostra "Le streghe" del collettivo di illustratrici Picaro e saranno lette le poesie inedite di Alessandra Cristofari, poetessa ironica quanto malinconica che per la prima volta sarà ospite di “Boni come er Pane” dar Ciriola.





Gallery